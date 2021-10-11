心臟衰竭｜腳水腫行幾步路氣喘 心肌壞死大件事

心臟衰竭即代表心臟泵血的能力出現問題，未能將血液有效輸送到全身各部位，可影響患者日常生活及工作，甚至需要經常入院、加長住院時間。香港每年有二萬人次因心臟衰竭而入院，此症五年內死亡率達48%，比部分癌症如乳癌(16%)和大腸癌(42%)更高，值得大家關注。

心臟衰竭｜元兇多為心臟毛病

心臟衰竭是一種臨床綜合症，大多由結構性或心臟疾病引起，包括冠心病、心律不正、先天性心臟病、心臟瓣膜毛病等。若有糖尿病、高血壓、高膽固醇、過度肥胖、吸煙、酗酒、濫藥、肺部疾病或嚴重貧血等，都會增加心臟衰竭風險。

心臟衰竭｜常見水腫氣喘

心臟衰竭大大影響身體血液循環，會帶來各種徵狀。

胸悶氣喘：泵血差影響血液帶氧能力，身體感到不夠氧氣，於是出現胸悶氣喘，甚至呼吸困難。如肺部有積水，平躺會進一步影響呼吸，氣喘更嚴重，睡眠時或會被憋醒。

積水或腫脹：血液循環欠佳，足部、下肢、腹部易有水腫情況。

體重突然增加：因為水腫和排水功能欠佳，因此體重或會在一周內上升5磅或以上。

疲倦或頭暈：類似缺氧的症狀，在起床或運動時更為嚴重。

其他症狀：咳嗽、食慾減退、心跳加速或不規律、認知障礙與迷失方向。

心臟衰竭｜嚴重程度分4級

紐約心臟學會分等級方法是目前最常用的心臟衰竭分類方法。

級別1：體能活動沒有影響，日常活動不會導致疲勞、心悸及氣喘。

級別2：進行體能活動時稍微受到限制，休息過後沒有不適，日常活動會感到疲勞、心悸及氣喘。

級別3：體能活動明顯受到限制，休息過後沒有不適，輕量活動已感到疲勞、心悸及氣喘。

級別4：不能進行任何體能活動，靜止時也能感到疲勞、心悸及氣喘。進行簡單的日常活動時，不適會加劇。

心臟衰竭｜多種檢查助確診

有多種檢查或測試幫助診斷心臟衰竭，當中血液測試會檢驗N端腦利納肽前體的濃度，再根據年齡去分析左心室的泵血能力。心電圖可檢查有否不正常心跳、不充足的氧氣及血液輸送等。心臟超聲波可檢查心瓣和心室狀況，以及心跳情形。X光可檢查心臟大小和形狀有否異樣。心臟壓力測試則監測患者運動時的心跳、血壓和呼吸的變化。

心臟衰竭｜4種藥物紓緩病徵

除了因應病因而做通波仔手術、修補心瓣或植入除顫器等外，據2021最新心臟衰竭治療指引，患者應接受4種一線藥物治療，包括ACE抑制劑或ARNI助放鬆血管讓心臟較易泵血；β受體阻滯劑減慢心跳降低負荷；抗鹽皮質激素減少腎臟對鈉質的再吸收。而SGLT2抑制劑雖原為糖尿病藥，但研究證實它同時有效預防心臟衰竭和減低病情惡化和死亡風險，提升患者生活質素。值得留意的是，部分一線治療藥物可用於治療其他疾病，即使患者沒有那些問題，也不應自行停藥，因為藥物也有助控制心臟衰竭。

心臟衰竭｜醫患同行

關心您的心聯同17名心臟科專科醫生推出「醫患同行‧正視心衰竭」計劃，除了提供疾病和治療最新資訊、控病攻略、護心貼士、線上線下病人資源外，還製作了「我的心衰竭手冊」，可記錄每周病情、體重變化等，覆診時醫生便對情況一目了然，如發現體重一周內波幅超過3至4磅，或者徵狀持續惡化，亦可及時求診。

心臟衰竭｜情況未必可逆轉

31歲的蕭小姐，為一型糖尿病患者，14歲便開始注射胰島素。兩、三年前因感冒大病一場，之後一直反覆未能痊愈，初時沒多理會，但後來有氣喘、晚上因咳嗽無法平躺睡覺，甚至腳腫至無法步行才發現問題嚴重，往急症室求診。檢查後發現患冠心病，3條主要血管都有超過九成阻塞，其他微細血管的阻塞也很嚴重，並有肺積水問題，需要做兩次通波仔手術。術後水腫和咳嗽雖有所紓緩，但心肌已有壞死，達第二至第三級心臟衰竭，病情無法逆轉。蕭小姐常感力不從心，氣喘對日常生活影響很大，加上現時要戴口罩更覺辛苦；洗澡不能太久，水溫不能太高，水蒸氣會影響呼吸；同時血壓長期偏低，不時頭暈眼花，或需休息未能工作。管理病情方面，蕭小姐直言時間一久便會忘記藥物劑量和服用時間，也未有定期記錄病徵和體重。她期望「醫患同行‧正視心衰竭」計劃可以幫助自己控病，亦提醒病友要定期檢查，積極留意病徵，早發現早治療。

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