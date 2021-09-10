提供優質醫療服務

香港港安醫院－荃灣 延續基督的醫治大能

香港市民對醫療服務的需求持續增加，隨着人口老化，公營醫院的醫療人手變得更緊張。香港港安醫院－荃灣作為新界西區內唯一一間私營醫院，成立超過50載，為區內接近二百萬的居民提供一站式的優質醫療服務。其中24小時急診中心為區內居民提供及時急救服務，包括骨折、心臟病發、急性腎衰竭及急性中風等。去年更獲國際間公認嚴謹的評審認證機構之一頒發「JCI國際醫療認證金章」。

荃灣港安力拓優質醫療服務 獲頒JCI國際醫療認證金章

荃灣港安一直致力為病人提供高質素的醫療服務，服務質素亦受國際認可。早於2006年，荃灣港安已獲頒「JCI國際醫療認證」；於2019年，醫院再次申請認證，認證審核期長達15個月，終獲頒「JCI國際醫療認證金章」，「JCI國際醫療認證」以病人安全為中心，針對管理，服務質素及效能進行多項評核，確保醫療服務及病人安全達到國際水平。是次評核期間香港正經歷疫情，香港港安醫院－荃灣院長及行政總裁凌宏寶感謝前線員工在評審期間克盡己任，他指：「取得JCI金章認證不等於我們可停下或減慢步伐，相反荃灣港安會更加努力不懈，為病人及其家屬提供更優質、更安全的服務。」

24小時急診中心 急症科顧問醫生駐診

於2015年成立、設於新大樓地下的24小時急診中心，由多位急症科顧問醫生駐診，為病人提供緊急介入治療服務，每年處理多宗急性中風、心臟病發、急性腎衰竭等疾病，為病人進行及時急救，拯救性命。「例如中風患者到醫院，急症專科醫生會判斷並安排病人即時做驗血，腦神經科醫生會根據報告作急救，如打溶血針，或安排神經外科專科醫生立即做手術，爭分奪秒，治療刻不容緩。」荃灣港安除了有24小時急診中心，亦有提供各科專科門診，由專科醫生配合先進醫療設備檢測及治療疾病，為區內居民提供全面性一站式醫療服務。

減輕公院醫療壓力 協作計劃縮短病人輪候時間

為紓緩公營醫療系統壓力及減少病人輪候時間，應付新界西區龐大的醫療需要，荃灣港安多年來一直與醫管局合作推出各項協作計劃，例如「大腸癌篩查計劃」、「腸道檢查公私營協作計劃」及「上消化道內視鏡協作計劃」（胃鏡檢查）等，協助更多病人得到適切治療。荃灣港安亦為有需要病人提供特定優惠和套餐式服務，包括乳房腫塊切除術、腹腔鏡膽囊切除術、大腸內窺鏡檢查及胃鏡檢查等等，縮短病人輪候時間，得到適時的醫治。

低收費病床 每日120元包三餐

現時，荃灣港安按批地條款，提供61張低收費病床，幫助紓緩公立醫院的負擔。香港港安醫院－荃灣院長及行政總裁凌宏寶表示：「低收費病床與我們服務新界西區居民的理念吻合，提供既全面，又可負擔的醫療服務。希望病人得到及時、適切的治療。因此我們積極向公眾推廣低收費病床，傳播正確訊息，例如低收費病床與一般病床提供同樣優質的醫療服務，沒有差別，因此近年低收費病床受到病人歡迎，使用率有所增長。」

荃灣港安的低收費病床，只要年滿15歲、持香港永久性居民身份證就可選擇入住。每日住院費120元已包括房租、三餐膳食及一般護理費用，而化驗費、醫生費、手術費等另計。凌宏寶提到，由於疫情關係，公立醫院暫停探病，有癌症末期病患者家屬為了陪伴家人走最後一段路，而選擇低收費病床。

凌宏寶指，為應付新界西區龐大的醫療需要，早前計劃將現時空置的三層樓層裝修，增加病床供應，預計明年可完成，屆時將由現時的304張增加至約470張病床，同時計劃設立腫瘤科專科中心，提供全面及價錢相宜的醫療服務。

港安醫院設慈善基金 支援弱勢社群

醫院設有港安醫院慈善基金，希望弱勢社群得到醫療支援。淩宏寶表示，最近推出的白內障手術慈善計劃，為超過100名合資格長者重拾光明，計劃包括術前檢查、白內障手術及術後檢查。另外，醫院正在公院輪候手術的病人提供球囊冠狀動脈成形術（通波仔手術）全單折扣優惠，協助病人得到及時的優質治療。

荃灣港安除了為區內市民提供優質的醫療服務，一直都心繫社區，多年來與區內持份者積極在社區舉辦不同健康推廣活動，及積極贊助不同團體舉辦之文娛康樂活動。慈善基金轄下的健康生活基金聯同港安醫院推出新年慈善義賣活動，所得款項扣除成本開支，撥捐幫助貧困長者進行基本體檢，及贊助低收入家庭和兒童的健康教育工作。凌宏寶指，疫情下基層市民正面對經濟轉差、失業率飆升，不少人更失去飯碗，生活百上加斤。去年底，醫院透過社區機構協助，向荃葵青的基層家庭及有經濟困難人士派發超過400個「抗疫福袋」分享溫暖，提高居民的防疫意識，並讓關愛的文化扎根社區。

關於香港港安醫院－荃灣

香港港安醫院－荃灣自 1964 年開始為新界西區服務，乃是區內唯一一間非牟利私營醫院，亦是基督復臨安息日會全球超過170家醫院之一。醫院提供卓越的家庭醫學和專科醫療服務，包括心臟科、腦神經科、婦產科、外科、兒科、骨科和泌尿科等。為配合社區發展和需要，醫院不斷革新。憑着先進的放射診斷服務，及多元化的專科診斷和治療，醫院正朝「專科醫療」服務方向邁進。