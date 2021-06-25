濕疹｜日常生活最緊要保濕

濕疹在轉天氣時特別容易發作，平日應該如何護理，才可以減少發作呢？首要當然是護膚，但從中醫的角度，人人的體質都有所不同，應該因應身體的特性，而避免做一些事情導致濕疹發作。

保濕護膚

濕疹皮膚的天然保護屏障受損，除了變紅、痕癢之外，也易受外來感染。做好護膚工作，就可以保護皮膚，兼起到紓緩痕、痛的作用。西醫會建議採用無色素、無香料，甚至無防腐劑的保濕潤膚霜，避免刺激皮膚。中醫認為最好使用天然油脂產品，包括動物和植物來源的油脂，如羊脂膏、茶花籽油等，而應避免石油副產品的潤膚膏。

衣物

夏天溫度和濕度較高，易致濕疹發作，可多穿吸汗、通爽的棉質及鬆身衣物，盡量保持涼快。要留意洗服時，切勿使用過多的洗衣粉或洗衣液，並要將洗衣粉或洗衣液徹底過清，否則殘留在衣物上也可能刺激到皮膚。

洗澡

洗澡要留意時間和水溫，千萬不能過久和太熱，以免破壞皮膚的天然保護屏障。同時避免大力摩擦皮膚，選擇梘液時同樣要避免香料等有可能引起刺激的成分。

汗水

不少患者被汗水「醃住」都會誘發濕疹，但當然不是不能做運動，只是要帶備毛巾，盡量保持乾爽，同時運動完後盡快清潔身體。不過高溫瑜伽、桑拿、游水就要避免。

陽光

中醫臨床上遇過不少對陽光敏感的患者，這些人要盡量避免戶外活動，如一定要去的話，必須做好防曬措施，例如戴帽、穿著長袖衫褲遮蓋皮膚，切勿暴露於陽光之下。