濕疹｜4招謝絕繡球風
16 小時前
濕疹｜4招謝絕繡球風
「打風唔成三日雨」，陰陰濕濕的天氣，加上特別陰陰濕濕的「繡球風」，令男士「搲又唔係，唔搲又唔係」，原來它就是西醫所說的「陰囊濕疹」。
陰囊濕疹分急性期和慢性期
繡球風可分為急性期和慢性期，急性期時患處皮膚呈暗紅色、腫脹糜爛，甚至滲水結痂。而慢性期皮膚會變粗、增厚、色素沉著，而且會有皮屑脫落。急性期一般是短期發病，但由於奇癢無比，若不慎抓損、感染而變成慢性疾病，或須數月至數年始能復原。成因則可為多方面，例如陰部皮膚長時間被汗水醃著、接觸到化學物質引起過敏、真菌感染、精神緊張等。
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濕疹皮膚最緊要透氣
而為避免繡球風來襲或變嚴重，男士們應留意以下事項：
- 避免穿尼龍質料內褲，選擇棉質「孖煙囪」為佳，讓下體可以保持通風透氣。
- 勿過度使用肥皂或沐浴露清潔患處，否則反而刺激了皮膚誘發更嚴重的發作。
- 減少進食刺激性或辛辣食物，多吃蔬果、充足休息，增強抵抗力。
- 即使感痕癢，勿抓，應使用醫生處方的藥物處理，避免感染或令病灶擴大。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/濕疹｜4招謝絕繡球風-276703