濕疹｜4招謝絕繡球風

「打風唔成三日雨」，陰陰濕濕的天氣，加上特別陰陰濕濕的「繡球風」，令男士「搲又唔係，唔搲又唔係」，原來它就是西醫所說的「陰囊濕疹」。

陰囊濕疹分急性期和慢性期

繡球風可分為急性期和慢性期，急性期時患處皮膚呈暗紅色、腫脹糜爛，甚至滲水結痂。而慢性期皮膚會變粗、增厚、色素沉著，而且會有皮屑脫落。急性期一般是短期發病，但由於奇癢無比，若不慎抓損、感染而變成慢性疾病，或須數月至數年始能復原。成因則可為多方面，例如陰部皮膚長時間被汗水醃著、接觸到化學物質引起過敏、真菌感染、精神緊張等。

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濕疹皮膚最緊要透氣

而為避免繡球風來襲或變嚴重，男士們應留意以下事項：