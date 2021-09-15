產後抑鬱｜竹內結子離世一周年 關注產後抑鬱 自殺可以5分鐘內決定

日本女星竹內結子去年9月27日懷疑因為產後抑鬱症，在家中自殺身亡，遺下未滿一歲新生兒。撼事發生將近一年，當地傳媒指2019年再婚的丈夫中林大樹，尚未為竹內結子辦妥身後事，有指中林不捨結子離去，除了仍未決定葬禮事宜外，現時將其骨灰放置在家中供奉。

竹內結子看似開朗，為何會走上自殺之路？相信答案只有當事人才會知道。大家悼念竹內結子的同時，也應該關注產後抑鬱症和自殺問題。

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研究：四成自殺屬於5分鐘內決定

到底香港的自殺率是怎樣？根據香港死因裁判法庭統計，2019年共有993宗自殺身亡個案，每10萬人中有13.25人因自殺身亡(自殺率為13.25)，男女比例分佔66%與34%。雖然60歲或以上長者自殺佔多數，但20至49歲組別仍有260宗，比例不小。毫無徵兆下突然自殺，有研究指八成屬於情緒病因素，包括感情危機、壓力、人際社交問題等。美國哈佛曾經進行研究，對自殺未遂的人進行調查，發現六成人在事發前24小時跟親友發生「人際衝突」，才會萌生輕生念頭；另外近五成自殺是10分鐘內決定。澳洲也有類似研究，更指四成人在5分鐘內決定自殺！

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非不愛孩子 別以為曾產子就不會有產後抑鬱

普羅大眾對因產後抑鬱症而自殺抱持不同看法，雖然不少人會同情受害人，但更多人會認為是自私行為，留下如「不愛孩子」、「拋夫棄子」等批評。其實產後抑鬱症真的是一種情緒病，非單憑以「愛與不愛」、「抗壓能力」來斷言，也不是因為曾經產子和養育經驗，母親必不會有產後抑鬱症。

臨床上雖然產後抑鬱症的成因未明，但引述自衛生署家庭健康服務的解釋，由於女性荷爾蒙的變化、角色的轉變、照顧嬰兒的挑戰和家庭的問題，婦女在分娩後的一段時期出現情緒問題的風險可能會較高。有研究顯示，產後抑鬱會影響媽媽養育嬰兒的能力，並對嬰兒的身體健康、心智成長和行為情緒發展帶來潛在的影響。若媽媽出現產後抑鬱，伴侶亦有較大機會受情緒困擾。因此，媽媽的產後情緒健康是十分重要的。

有關產後情緒問題，根據程度輕重分類，依次大致可分產後情緒低落、產後抑鬱和產後精神病。

產後情緒低落

影響約40至80%的產後婦女；

情緒不穩定、易哭、失眠和煩躁不安，通常在產後3至5天出現，為期短暫，且病情相對輕微，可自行緩解。

產後抑鬱

影響近20%的產後婦女；

病徵與抑鬱症雷同，通常在產後6周至最長一年內發生；

只要能及早發現並接受治療，配合家人體諒和支持，大多數婦女均能康復。

產後精神病

影響約0.5%的產後婦女；

病情急速且嚴重，會有幻聽、被害妄想、自殘甚至傷害嬰兒的念頭，通常於產後2周內出現，屬於精神科的急症，需醫院急症室求診。

其實產生抑鬱有著很多原因，單憑一句「加油！」、「看開一點！」等，只說不做的「明白當事人感受」，是於事無補的，父母應該對生育有事先計劃和財務安排，也應對養兒育女抱切合實際的期望，經常跟家人溝通，促進了解，互相支持。最重要讓母親在產後有充足休息，因為跟嬰兒「搏鬥」，聽從孩子大堆指令，真的很容易因為吃不消而崩潰的。

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