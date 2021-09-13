胃氣脹｜脹脹谷谷 食嘢食太快都出事

原本胃內因消化過程而產生一些氣體，是正常不過的事，不過如果氣體未能經噯氣或者放屁排出，而困在消化道，就會令人覺得胃氣脹、肚脹，令人難受。不過其實只要留意一下生活和飲食習慣，就有可能減少胃脹出現。

胃氣脹｜某些食物易產生胃氣

有指胃氣主要由消化食物，以及自己吞進空氣而產生。因此，飲食上我們可以避免一些容易產生氣體的食物，例如豆類、發酵食物、洋蔥等，就可以減少胃脹情況。值得一提的是由食物引起脹氣的程度因人而異，可以嘗試自己的耐受性，毋須一刀切避免所有這類食物，以免影響營養攝取。另一方面，進食時不妨減慢速度，便可減少吞進空氣的情況。

胃氣脹｜可由疾病引起

原來一些疾病也會令人出現脹氣，直接引起問題的有慢性胃炎、乳糖不耐症、腸易激綜合症、胃潰瘍等。這些疾病多伴隨胃痛、胃出血、腹瀉等不同徵狀，如有懷疑應及早求診。此外，如當有鼻塞、鼻敏感，亦會因為要用口呼吸已導致胃氣脹，值得留意。

胃氣脹｜穴位急救紓緩症狀

若出現胃氣脹，可嘗試用中醫的穴位按摩作急救，幫助消化，解胃氣脹的不適：

中脘穴：肚臍上方約4指寬處。

水分穴：肚臍上方1指處。

天樞穴：肚臍兩側約3指寬處。

關元穴：肚臍正下方約4指處。

在穴位上以指腹按壓2至3分鐘便可。

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