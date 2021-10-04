腎性貧血 每月一針補返數

本港患慢性腎病的人不少，隨著他們的腎功能減退，有可能出現各種併發症，其中一種是「腎性貧血」，若不處理可影響多個器官，因此建議慢性腎病患者留意身體狀況，一旦有腎性貧血可藉「補血針」改善。

腎病科專科醫生葉逸軒以工廠流程為比喻，解釋貧血原因，「骨髓是一間工廠，負責製造紅血球；鐵質、維他命B12、葉酸等是原材料；造血荷爾蒙(紅細胞生成素)就是訂單。有甚麼情況會出現貧血呢？例如身體受慢性腎病影響，根本不懂得下訂單(無法製造足夠造血荷爾蒙)；或缺乏原材料，例如營養不良；或工廠(骨髓)本身有問題，即使有訂單及原材料，它也不能生產出正常的紅血球。」

觀察紅血球體積

腎性貧血的症狀和一般貧血相近，包括容易疲倦、暈眩、面色蒼白、手腳乏力、做運動或體力勞動時容易氣喘等，但治療方法卻有很大分別，所以確診十分重要。

「貧血的分類，主要是按紅血球體積的大小。」葉逸軒表示，「一般貧血原因大多是缺鐵性貧血，或因遺傳因素引起，這兩種情況的紅血球在顯微鏡下會比正常紅血球細小。也有一部分病人，因為缺乏營養如維他命B12、葉酸等出現貧血，紅血球在顯微鏡下可見比正常巨大。」至於腎性貧血患者，紅血球的體積和正常沒有太大分別。若驗血證實患者血色素低，但顯微鏡觀察紅血球的大小卻無大變化，便可判斷為腎性貧血，和一般貧血區分出來。



治療方面，因為是造血荷爾蒙的問題，所以主要方法為補充紅細胞生成素。葉逸軒指，「其實上世紀八十年代開始，已有俗稱『補血針』，可為腎性貧血病人注射，但這類針早期需要注射得較頻密，對病人造成不便。幸好多年來已不斷改進，現時最新的補血針，一般只需每月注射一次，而且成效理想，大部分病人注射後都能改善貧血的問題。」

留意血壓波動

這類補血針的副作用，主要是有小部分病人注射後血壓會上升，「所以醫生都會提醒病人，注射後留意自己的血壓，若發覺血壓飆升或波動，應告知醫生，視乎情況調整血壓藥。其餘很少有嚴重的副作用。」葉逸軒補充。

腎性貧血病人除了注射補血針，可能也需要服食鐵丸，或補充維他命等造血原材料。但要注意，腎病病人本身可能有不少飲食宜忌，因此病人應詳細諮詢醫生或營養師，在飲食上作出平衡。



腎性貧血 每月一針補返數