ICL植入式隱形眼鏡 解決深近視散光

藝人吳業坤(坤哥)多年前參加歌唱比賽時眼鏡起霧，記憶猶新，而他早前在網上分享了自己完成眼睛矯視手術。矯視手術可以解決近視、遠視和散光的屈光不正問題，而除了常聽見的LASIK、SMILE等激光矯視，其實還有ICL植入式隱形眼鏡可以選擇。

激光矯視的原理是將眼角膜表面削薄，讓眼睛可重新對焦，而ICL植入式隱形眼鏡的原理就有所不同，希瑪眼科微笑激光矯視中心眼科專科醫生黎浩樺解釋，「方法是將一塊骨膠原聚合物的人工晶體，放入眼睛前房位置，直接將屈光度數矯正。ICL可以矯正視力的範圍比激光矯視更大，能夠處理高達1,800度近視、1,000度遠視和600度散光。」



20分鐘完成矯視

ICL手術過程簡單，經過消毒和麻醉程序之後，醫生會將ICL植入式隱形眼鏡放入注射器，再於眼睛打開1至3個小傷口，然後將注射器對準傷口，植入ICL到眼球之內。原本捲起的ICL會在眼睛內自行打開，醫生再微調位置後便完成手術。每隻眼睛手術需時約15至20分鐘。黎浩樺指，「術後初時度數未穩定，或會有視野模糊情況，而一般一星期左右就可恢復八至九成視力，完全清晰穩定的話，約需一至三個月。」

一般來說，激光矯視仍屬首選方法，但如果眼角膜本身較薄或脆弱，又或者度數方面尤其是散光特別深，便可考慮ICL。黎浩樺補充，ICL的光學效果、顏色對比度較佳，如對於視力有較高要求人士，也可選擇以ICL作矯視。

安全性高

放隱形眼鏡到眼球內，不免讓人憂慮其風險。美國FDA於2005年已核准第一代ICL植入式隱形眼鏡用作矯視，但當時的設計的確阻礙了眼內的房水流通，少數人會出現眼壓高、青光眼、發炎或白內障情況。自第四代ICL起，鏡片中間設有排水孔，讓房水可以保持流通，將相關副作用的風險大大減低，近年亦有大型研究證實，青光眼和白內障的風險已是微乎其微；而ICL已發展至第五代，再提高安全性。



坤哥術後兩天即開工

坤哥有超過800度近視，對工作和生活都造成影響，「拍劇時想轉換造型，但未必所有鏡框都可以用到如此厚的鏡片，真的佷不方便；本身鍾意玩空手道，但做運動戴眼鏡又會經常起霧，戴隱形眼鏡又不舒服，容易眼紅，所以經醫生檢查過後確定眼睛適合，便決定做矯視手術。」諮詢眼科專科醫生時，由於坤哥近視較深，激光矯視需要磨走較多眼角膜，風險較高，最後綜合了醫生的意見和娛樂圈友人林奕匡的經驗，決定採用ICL植入式隱形眼鏡方式。坤哥補充，術後第一天雖有輕微不適，但很快消失，甚至第二天已開工接受訪問；一周後視力回復了八至九成。