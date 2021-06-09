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二手速遞｜港島三房交投一覽！長情業主劈142萬沽鯉景灣
2021-06-09
二手速遞｜港島三房交投一覽！長情業主劈142萬沽鯉景灣
港島區三房單位交投活躍，中原地產嘉亨灣、鯉景灣及西灣河高級區域營業董事陳凱超表示，鯉景灣三房套間隔實用，深受用家歡迎，其中安翠閣高層A室，實用面積約540方呎，三房套間隔，景觀開揚。業主自住單位多年，裝修較舊。原叫價1,200萬元，最終願大減142萬元或約12%，以1,058萬元沽出，折合平均實用呎價約19,593元。
陳凱超透露，買家屬於用家。原業主於1988年以65.59萬元買入單位，持貨33年，帳面大賺992.41萬元，單位期內升值約15倍。
康怡花園低層1278萬成交
另外，中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑指，康怡花園B座低層1室，實用面積約710方呎，三房套間隔，望池景，附有企理裝修。原叫價1,288萬元，放盤兩星期，減價10萬元，即以1,278萬元易手，折合平均實用呎價約18,000元。原業主於2018年6月以1,200萬元買入單位，持貨3年，帳面僅獲利78萬元或約6.5%。
楊文傑表示，康怡花園6月暫錄得6宗成交，平均實用呎價約17,304元。
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