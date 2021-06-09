Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
二手速遞｜港島三房交投一覽！長情業主劈142萬沽鯉景灣
2021-06-09
#Hashtags
樓市樓價二手港島三房鯉景灣減價用家長情業主康怡花園中原地產
二手速遞｜港島三房交投一覽！長情業主劈142萬沽鯉景灣
news-images
鯉景灣三房套議價後以1,058萬元易手。(資料圖片)

港島區三房單位交投活躍，中原地產嘉亨灣、鯉景灣及西灣河高級區域營業董事陳凱超表示，鯉景灣三房套間隔實用，深受用家歡迎，其中安翠閣高層A室，實用面積約540方呎，三房套間隔，景觀開揚。業主自住單位多年，裝修較舊。原叫價1,200萬元，最終願大減142萬元或約12%，以1,058萬元沽出，折合平均實用呎價約19,593元。

陳凱超透露，買家屬於用家。原業主於1988年以65.59萬元買入單位，持貨33年，帳面大賺992.41萬元，單位期內升值約15倍。

news-images
康怡花園6月暫錄得6宗成交，平均實用呎價約17,304元。(資料圖片)

康怡花園低層1278萬成交

另外，中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑指，康怡花園B座低層1室，實用面積約710方呎，三房套間隔，望池景，附有企理裝修。原叫價1,288萬元，放盤兩星期，減價10萬元，即以1,278萬元易手，折合平均實用呎價約18,000元。原業主於2018年6月以1,200萬元買入單位，持貨3年，帳面僅獲利78萬元或約6.5%。

楊文傑表示，康怡花園6月暫錄得6宗成交，平均實用呎價約17,304元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜港島三房交投一覽！長情業主劈142萬沽鯉景灣-271140
#Hashtags
樓市樓價二手港島三房鯉景灣減價用家長情業主康怡花園中原地產
Am730

【置業貼士】安老按揭 安享晚年之選？

港澳同店銷售飆1.6倍 消費見底 周大福多賺1倍

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
【置業貼士】安老按揭 安享晚年之選？
Am730
Am730
港澳同店銷售飆1.6倍 消費見底 周大福多賺1倍
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多