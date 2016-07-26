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屯門租賃｜8400元租到兩房！放盤不足一周租出
2 小時前
屯門租賃｜8400元租到兩房！放盤不足一周租出
二手交投活躍，連帶租賃市場亦受惠，屯門區放盤搶手，最快不足一周即獲承租。
租客見價錢合理 即睇即租萬寶大廈
利嘉閣地產皇牌屋苑屯門置樂分行助理分區經理梁桂華表示，萬寶大廈高層A室兩房，實用面積約263方呎，享東南開揚景觀。單位放租不足一星期，原叫租8,500元，近日以8,400元租出，減價100元，折合實用面積呎租約32元。租客為區內客，因原本租住單位遭業主收回放售，無奈要另覓居所。租客見單位享東南開揚景觀，價錢亦合理，即睇即決定承租。業主亦見租客有誠意，酌量減至8,400元成交。
據悉，業主於2019年9月，以約325萬元購入上述單位，現租出可享租金回報率約3.1厘。萬寶大廈本月累錄兩宗租賃成交個案，目前有1個單位放租，入場價為8,500元。
瓏門一房業主收樓不久即租出
中原地產屯門時代廣場第三分行高級分行經理唐欣怡稱，瓏門5座低層F室，實用面積約375方呎，一房間隔。月租叫價14,300元，放租約兩星期，議價後以13,700元租出，減價600元或約4.2%，折合實用呎租約36.5元。租客為一對夫婦，鍾情瓏門位置方便，生活配套一應俱全，見上址內櫳企理，景致亦開揚，睇樓後立即拍板承租。業主於今年4月以675萬元買入單位，收樓不久便成功租出，可享約2.4厘租金回報。
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