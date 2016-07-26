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新盤消息｜屯門上嵐首日收近200票 超額近3倍
4 小時前
新盤消息｜屯門上嵐首日收近200票 超額近3倍
建灝地產屯門上嵐昨首日收票，暫收近200個認購登記，超額近3倍。集團投資部經理鄭智荣表示，自上周四推出首張價單及開放示範單位後，項目隨即吸引不少買家，包括年輕人、小家庭及投資者關注。項目昨正式接受認購登記，僅8小時已暫收近200個認購登記，超額近3倍。入票人士當中，年輕自用客人及小家庭估計比率達七成，若以地區分布計，新界區客人佔八成、九龍區佔兩成，其餘為港島區。由於市場反應熱烈，不排除短期內加推單位應市。
發展商上周四以「CHILL凡心動價」推出首張價單，涉50伙，扣除最高16%折扣優惠，折實售價由450.18萬至538.07萬元，折實呎價介乎16,988元至18,925元，折實平均呎價18,388元。
上嵐位於屯門景秀里2號，樓層總數為17層，當中14層為分層住宅，提供112伙，全屬一房間隔的標準單位，實用面積由265至290方呎，另設會所及住戶共享空間。
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