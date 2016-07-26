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新盤開賣｜心儀環境交通好！向隅客擲4,000萬入市柏傲莊III
2 小時前
新盤開賣｜心儀環境交通好！向隅客擲4,000萬入市柏傲莊III
新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展大圍站上蓋項目柏傲莊III今日(20日)進行第三輪銷售219伙，當中以價單形式發售173伙，另招標發售46伙四房單位。就記者現場所見，售樓處外出現等候人龍，場面熱鬧。市場消息指，截至中午暫沽70伙。
現居於沙田的李女士表示斥資約4,000萬元入市，包括1伙四房單位自住。她指，自己之前有入票認購柏傲莊I及II，可惜未能抽中，心儀區內環境好，交通亦方便。
中原陳永傑：出席率高近七成
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由於柏傲莊向隅買家眾多，相信今日發售的173伙亦會「一Q清枱」，即使今日進行第三輪銷售該行出席率亦高近七成，投資者及用家各佔一半。他透露，該行錄得一名外區大手買家斥資逾5,400萬元購入柏傲莊III 2伙三房及1伙兩房單位作自用及投資之用。
陳永傑指，截至昨日6月份一手成交宗數已超過1,300宗，今年首6個月一手宗數已超越8,200宗，較上年同期多出近19%。他續指，由於本港已多日零確診，經濟復甦氣氛良好，物業仍是市民選擇用以抗通脹的首選，因此近日無論一手及二手成交均暢旺，價量齊升，相信中原城市領先指數CCL於7月內可突破歷史新高，超越190點。
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