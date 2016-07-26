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新盤開賣｜心儀環境交通好！向隅客擲4,000萬入市柏傲莊III
2 小時前
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樓市樓價一手新盤柏傲莊大圍新世界發展港鐵新盤票王陳永傑中原地產
新盤開賣｜心儀環境交通好！向隅客擲4,000萬入市柏傲莊III
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市場消息指，截至中午暫沽70伙。

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展大圍站上蓋項目柏傲莊III今日(20日)進行第三輪銷售219伙，當中以價單形式發售173伙，另招標發售46伙四房單位。就記者現場所見，售樓處外出現等候人龍，場面熱鬧。市場消息指，截至中午暫沽70伙。

現居於沙田的李女士表示斥資約4,000萬元入市，包括1伙四房單位自住。她指，自己之前有入票認購柏傲莊I及II，可惜未能抽中，心儀區內環境好，交通亦方便。

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現居於沙田的李女士表示斥資約4,000萬元入市，包括1伙四房單位自住。

中原陳永傑：出席率高近七成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由於柏傲莊向隅買家眾多，相信今日發售的173伙亦會「一Q清枱」，即使今日進行第三輪銷售該行出席率亦高近七成，投資者及用家各佔一半。他透露，該行錄得一名外區大手買家斥資逾5,400萬元購入柏傲莊III 2伙三房及1伙兩房單位作自用及投資之用。

陳永傑指，截至昨日6月份一手成交宗數已超過1,300宗，今年首6個月一手宗數已超越8,200宗，較上年同期多出近19%。他續指，由於本港已多日零確診，經濟復甦氣氛良好，物業仍是市民選擇用以抗通脹的首選，因此近日無論一手及二手成交均暢旺，價量齊升，相信中原城市領先指數CCL於7月內可突破歷史新高，超越190點。

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陳永傑表示，中原錄得一名外區大手買家斥資逾5,400萬元購入柏傲莊III 2伙三房及1伙兩房單位作自用及投資之用。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤開賣｜心儀環境交通好！向隅客擲4000萬入市柏傲莊iii-272512
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