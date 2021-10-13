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樓市走勢｜4球搵新界北兩房！業主求套現減價出貨
2021-10-13
樓市走勢｜4球搵新界北兩房！業主求套現減價出貨
《施政報告》提及新界北都會區新發展，帶動上水及粉嶺屋苑二手交投轉旺。粉嶺有業主因個人需要決定沽貨套現，即睇市場上新界北「4球」兩房成交個案。
粉嶺名都減價易手
利嘉閣地產皇牌屋苑花都廣場分行助理分區經理林偉明表示，粉嶺名都4座低層A室，實用面積約399方呎，為大兩房間隔，景觀開揚。原叫價505萬元，經議價後減價10萬元，以495萬元易手，折合實用面積呎價約12,406元。原業主過去將單位用作收租之用，由於現在有個人需要決定套現。
據了解，原業主於2018年6月，以約520萬元購入上述單位，持貨至今約3年。林偉明指，上述為屋苑本月至今首宗二手成交個案，現時有約39個放盤提供，最低入場價由448萬元起。
用家承接上水居屋
中原地產上水中心分行區域營業經理區國健稱，上水居屋彩蒲苑D座中層12室，實用面積約351方呎，兩房間隔，議價後以自由市場價405萬元沽出，實用面積平均呎價約11,538元。新買家為用家，見單位少有放盤，交通方便，購入單位作自住用途。
據了解，原業主於2015年以310萬元購入單位，是次沽出單位帳面賺約95萬元或約31%離場。
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