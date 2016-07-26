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樓市走勢｜新盤向隅客回流二手 即睇即議價買三房
8 小時前
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樓市樓價二手新盤向隅客減價三房元朗蝶翠峰原築分支家庭
樓市走勢｜新盤向隅客回流二手 即睇即議價買三房
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蝶翠峰三房折合實用呎價約11,934元。(資料圖片)

市場上新盤銷情熾熱，部分落空的買家回流二手市場，當中有向隅客議價入市元朗三房。

蝶翠峰三房減至685萬成交

中原地產元朗教育路分行分區營業經理溫旭銘表示，元朗蝶翠峰2座高層H室，實用面積約574方呎，三房間隔。原叫價688萬元，微減3萬元，即以685萬元沽出，折合實用呎價約11,934元。

買家為同區換樓客，早前於新盤抽籤落空，近日回流二手市場覓盤入市，鍾情上址企理實用，景致開揚，即場議價，獲減3萬元即決定承接。原業主於2016年3月以445萬元購入單位，現沽出單位帳面獲利240萬元，單位5年升值約54%。

區內分支家庭還價承接原築

中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，低水屋苑受到買家追捧，同區原築1座中層E室，屬大單邊兩房單位，實用面積約449方呎。原叫價630萬元，議價後共減11.2萬元，至618.8萬元成交，實用呎價約13,782元。

買家為區內分支家庭，鍾情單位位於大單邊，景觀開揚，附有簡約裝修，亦是屋苑最平的放盤，一睇即中，議價後立即拍板入市。原業主於2016年10月以445萬元買入單位，持貨5年轉售，帳面賺173.8萬元或約39%離場。

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原築兩房原業5年帳賺約39%離場。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜新盤向隅客回流二手-即睇即議價買三房-284798
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