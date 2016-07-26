地產
樓市走勢｜新盤向隅客回流二手 即睇即議價買三房
8 小時前
樓市走勢｜新盤向隅客回流二手 即睇即議價買三房
市場上新盤銷情熾熱，部分落空的買家回流二手市場，當中有向隅客議價入市元朗三房。
蝶翠峰三房減至685萬成交
中原地產元朗教育路分行分區營業經理溫旭銘表示，元朗蝶翠峰2座高層H室，實用面積約574方呎，三房間隔。原叫價688萬元，微減3萬元，即以685萬元沽出，折合實用呎價約11,934元。
買家為同區換樓客，早前於新盤抽籤落空，近日回流二手市場覓盤入市，鍾情上址企理實用，景致開揚，即場議價，獲減3萬元即決定承接。原業主於2016年3月以445萬元購入單位，現沽出單位帳面獲利240萬元，單位5年升值約54%。
區內分支家庭還價承接原築
中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，低水屋苑受到買家追捧，同區原築1座中層E室，屬大單邊兩房單位，實用面積約449方呎。原叫價630萬元，議價後共減11.2萬元，至618.8萬元成交，實用呎價約13,782元。
買家為區內分支家庭，鍾情單位位於大單邊，景觀開揚，附有簡約裝修，亦是屋苑最平的放盤，一睇即中，議價後立即拍板入市。原業主於2016年10月以445萬元買入單位，持貨5年轉售，帳面賺173.8萬元或約39%離場。
樓市新聞：
減價盤極速消化！「鳳凰樓」海景三房中高價沽
上車客入市要快！代理通知心儀單位樓下有減價翌日即買
一房交投活躍 呎價2萬新常態？
樓價相若高層兩房 元朗沙田點選擇？
新婚客紛入市購兩房 同預算可揀新界三房
吸引七組客爭！啟德兩房加價成交
業主減價助上車！年輕夫婦購將軍澳靚裝三房
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜新盤向隅客回流二手-即睇即議價買三房-284798