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樓市走勢｜沙田現減價潮！三房放盤半年狠劈近2球
51 分前
樓市走勢｜沙田現減價潮！三房放盤半年狠劈近2球
二手樓價高位整固，成交量有所放緩，沙田區接連有業主大幅減價，以吸引買家承接，當中幅度達百萬元。
濱景花園三房減至1005萬成交
世紀21奇豐物業第一城2分行區域經理吳元利表示，濱景花園1座中層A室，實用面積約645方呎，三房套間隔，座向西北望河景。原叫價1,200萬元，放盤半年，減價195萬元或約16.3%，至1,005萬元沽出，實用面積呎價約15,581元。據了解，原業主於2017年3月購入單位，當時作價800萬元，持貨逾4年至今轉售，帳面獲利205萬元，單位期內升值約26%。
沙田第一城低層減價28%
世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟稱，藍籌屋苑沙田第一城6座低層D室，實用面積約853方呎，屬三房兩廳連工人房間隔。原業主放盤時叫價1,380萬元，放盤約4個月，終以998萬元成交，累減382萬元或近28%，實用面積呎價約11,700元。據了解，原業主於2011年12月購入單位，當時作價500萬元，持貨約9年至今轉售，帳面賺498萬元或約1倍離場。
另外，世紀21奇豐物業新界東豪宅分行助理區域營業董事周淑萍指，沙田第一城18座高層B室，實用面積約515方呎，座向東南。單位放盤僅1天，原開價855萬元，微減4萬元，速以851萬元獲買家承接，實用面積呎價約16,524元。據了解，原業主早於1996年10月購入單位，當時作價262萬元，持貨近25年至今沽售，帳面大幅獲利589萬元或約2.3倍離場。
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