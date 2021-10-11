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火炭新盤｜星凱．堤岸暫收20000票 超購近49倍
2021-10-11
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樓市樓價一手新盤星凱．堤岸火炭站沙田中洲置業收票超額認購
火炭新盤｜星凱．堤岸暫收20000票 超購近49倍
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市場消息透露，星凱．堤岸至今累收約20,000票，以首兩張價單共402伙計，超額認購近49倍。(資料圖片)

中洲置業火炭星凱．堤岸收票反應熾熱，市場消息透露，項目至今累收約20,000票，以首兩張價單共402伙計，超額認購近49倍。

發展商昨(10日)加推第2號價單，涉134伙。以最高15%折扣優惠計，折實售價由638.8萬至2,352.8萬元，折實呎價介乎16,053元至24,964元。項目最快周內上載銷售安排，有機會本周六(16日)推售。

星凱．堤岸位於火炭坳背灣街1號，由4幢住宅大樓組成，提供1,335個住宅單位，戶型涵蓋開放式至四房，單位實用面積由228至2,001方呎，預計關鍵日期為2023年3月底。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/火炭新盤｜星凱．堤岸暫收20000票-超購近49倍-288292
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