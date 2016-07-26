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紅磡新盤｜曼翹周六發售130伙 暫超購逾37倍
9 小時前
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紅磡新盤｜曼翹周六發售130伙 暫超購逾37倍
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曼翹本周六發售的130伙，折實售價由331.8萬至908.2萬元。

紅磡單幢新盤、桂洪集團曼翹公布最新銷售安排，將於本周六(18日)發售全盤130伙。

桂洪集團董事凌俊偉表示，項目自開放示範單位以來市場反應熱烈，截至昨日下午7時正，累收逾5,000個認購登記，超額認購逾37倍。本周六發售的130伙，折實售價由331.8萬至908.2萬元，折實實用呎價介乎17,281元至28,016元。

仲量聯行香港項目策略及顧問部資深董事李遠峰稱，項目將於明日(16日)下午1時截票，周五(17日)公布分組報到時段結果。

曼翹提供130伙，全數均為開放式及一房單位，當中標準單位實用面積由約186至250方呎，示範單位設於佐敦彌敦道238號1樓展覽廳。項目預計關鍵日期為明年6月底，樓花期不足11個月。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/紅磡新盤｜曼翹周六發售130伙-暫超購逾37倍-284939
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