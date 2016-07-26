豪宅分化｜紅磡北角蝕讓逾「3球」 九龍站兩房破頂

樓市氣氛不俗，但逾千萬豪宅則出現兩極化，紅磡及北角錄得業主蝕讓及劈價離場，但九龍站上蓋物業卻出現破頂成交。
維港．星岸損手近400萬離場
中原地產黃埔第三分行副分區營業經理袁顯岸表示，紅磡新式豪宅維港．星岸上月錄得2宗二手成交，均屬三房單位交投，備受換樓客追捧，屋苑平均實用呎價約26,167元。
維港．星岸1座高層B室，實用面積約1,098方呎，三房套房間隔，另設工人房，擁西南會展煙花海景，以3,500萬元易手，折合實用呎價約31,876元。據悉，原業主於2015年8月以3,674萬元一手買入單位，持貨6年，現沽貨帳面蝕讓174萬元離場；若計印花稅及其他使費，估計蝕讓金額近400萬元。
屋苑另錄得2座低層B室，實用面積約1,088方呎，同屬三房套房加工人房間隔，外望街景，以2,220萬元成交，折合實用呎價約20,404元。原業主於2015年8月以2,054萬元購入，是次轉手帳面賺166萬元或約8%離場。
維港頌僅隔一周再錄蝕讓
中原豪宅北角半山高級資深分區聯席董事林志達透露，維港頌7座低層B室，實用面積約1,318方呎，四房套間隔，坐享維港海景，以3,940萬元易手，折合平均實用呎價約29,894元，屬市價成交。買家屬於用家，鍾情單位坐享全海景。原業主於2017年4月以4,289萬元買入單位，持貨4年，帳面蝕349萬元。
翻極資料，上月26日維港頌1座中層A室，實用面積約1,503方呎，四房雙套間隔，坐享全煙花海景，以5,000萬元易手。原業主於2018年3月以5,471萬元買入單位，持貨約3年，帳面蝕471萬元。
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賽西湖大廈三房套連車位劈價百萬
世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿稱，北角賽西湖大廈3座中層B室，實用面積約1,124平方呎，三房套連工人房間隔，座向北面，望樹景。原開價2,800萬元，放盤兩個月，累減100萬元或約3.6%，以2,700萬元連一個車位沽出，實用面積呎價約24,021元。
據了解，原業主於2008年3月購入單位連車位，當時作價1,290萬元，持貨13年至今沽出，帳面獲利1,410萬元，單位期內升值近1.1倍。
漾日居兩房新高價易主
中原地產香港高鐵站分行經理胡鴻洲指，九龍站上月全月錄得約30宗成交，較6月全月的40宗，下跌約25%；但成交價有明顯上升，部分更創成交價新高。漾日居7座高層C室，實用面積約639方呎，兩房雙套房間隔，單位享向南九龍站平台園景。原開價1,900萬元放售，最後減價32萬元，以1,868萬元沽出，創屋苑兩房戶新高，折合實用呎價約29,233元。
新買家為同區客，鍾情單位景觀優質，見業主願意降價即拍板承接自用。原業主於2017年4月以約1,480萬元買入單位，持貨4年，現轉手帳面獲利388萬元或約26%離場。