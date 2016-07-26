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鐵路新盤｜揚海周六第三輪發售135伙
6 小時前
鐵路新盤｜揚海周六第三輪發售135伙
由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第二期揚海公布最新銷售安排，將於本周六(18日)進行第三輪銷售，涉135伙，包括最新推出的第5號價單，將分別為S、A及B共3節出售，本周五截止接受認購。
揚海第5號價單涉133伙，包括一房至四房，維持最高20%折扣優惠，折實售價由1,004.4萬元起，折實呎價由31,388元起，折實平均呎價36,590元。
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嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，揚海至今售出384伙，套現約87.6億元，兩輪銷售中約45%買家採用建築期付款方式，而約45%採用180天現金優惠付款；約80%買家購1伙，其餘則購2伙或以上，客源以港島區為主。
嘉里物業代理市場策劃高級總監吳美珊指，項目至今已推出520伙，佔全盤600伙約86%，餘下待售的80伙包括11伙頂層單位、18伙平台花園單位、37伙三房及14伙四房單位，暫未決定以價單或招標形式發售。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/鐵路新盤｜揚海周六第三輪發售135伙-284786