《大叔的愛》首周收視破紀錄

上周開播的ViuTV劇集《大叔的愛》掀起熱話，面對TVB由影后惠英紅配視帝王浩信的《刑偵日記》，首周平均收視達6.4(約42萬觀眾)，反觀題材沉重的燒腦劇《刑偵日記》錄得17.5(約115萬觀眾)，《大叔的愛》憑著MIRROR小鮮肉配搭資深實力派黃德斌和簡慕華，算是先拔頭籌創佳績。

Anson Lo瞬間眼紅紅

踏入第二周，昨晚播出的第六集，揭開阿牧(Anson Lo飾)與Darren(陳子豐飾)的關係之謎，原來兩人曾發展地下情，當阿牧發現Darren是家室後，決絕分手，卻沒想到Darren為自己離婚。阿牧有感自己拆散別人家庭，一直耿耿於懷，當得知，Darren兒子很想跟爸爸打親子羽毛球賽後，他與阿田(Edan飾)合力讓兒子圓夢，當看到Darren與兒子重建關係，Anson Lo演的阿牧瞬間眼紅紅，卻又凝注淚水，感情戲拿捏大有進步。

德斌心碎了

另一邊廂，阿田為讓KK死心，找梓芊扮情侶，兩人一度觸電，但KK依然對阿田死心塌地，阿田自覺破壞了KK與Francesca(簡慕華飾)的婚姻，狠下心跟KK攤牌，起初KK拒絕接受現實，當聽到阿田說只當他是尊敬的上司，哭得死去活來，加上背景的心碎圖，跟首集示愛的心心圖形成強烈的對比。

當然不得不提是片尾男友視覺的彩蛋，「教主」Anson Lo親自餵你食奄列，神徒睇到流哂口水。