《鷹眼》首條預告 二代女鷹眼登場 《大黃蜂》女星接棒

由《WandaVision》打頭陣的Marvel影集，自今年推出以來，獲得不少好評，繼《What If…？》之後，不少粉絲都期待由謝洛美維納(Jeremy Renner)飾演的《鷹眼》(Hawkeye)劇集，該劇今日首發預告片，當中女鷹眼首度登場，由主演《大黃蜂》的24歲女星Hailee Steinfeld擔演。影集將於11月24日在Disney+開播，全劇共有6集。

兩代鷹眼同場

《鷹眼》的時間線發生在《復仇者聯盟4：終局之戰》之後的紐約市，從預告可見，鷹眼本計劃在聖誕節前一家團聚，更計劃與家人去睇「復仇者聯盟音樂劇」(Rogers The Musical)，劇中有「美國隊長」、、「鐵甲奇俠」、「洛基」、「雷神」、「變形俠醫」等人現身。預告中亦見他與「女鷹眼」Kate Bishop鬥嘴，並聯手抗敵的畫面。

女鷹眼童星出身

童星出身的Hailee Steinfeld，自8歲開始拍戲，曾於2011年憑《離奇復仇事件》(True Grit)獲提名第83屆奧斯卡金像獎最佳女配角，亦曾參演《完美巨聲幫》系列，憑《大黃蜂》演冒險少女而為人熟悉。

《鷹眼》首條預告 二代女鷹眼登場 《大黃蜂》女星接棒