尚氣｜5個神秘劇情彩蛋 為新一代《復仇者聯盟》鋪路

近期最多人討論的電影非《尚氣與十環幫傳奇》莫屬！貴為首套Marvel亞洲超級英雄電影，《尚氣》一上映就獲得大量好評！除了留意主角尚氣與父親文武的打鬥之外，劇情及片尾彩蛋亦是必看重點。以下為大家總結5個神秘彩蛋，含有劇情雷，尚未入場的朋友就慎入喇！

警告，以下有劇透！

尚氣彩蛋｜熟悉的片頭旗幟

文武於片頭帶領十環幫侵略各地的時候，鏡頭曾出現一面熟悉的旗幟。該面旗幟更貫穿了整套電影，各位Marvel粉絲可覺得似曾相識？事實上，在首集《Iron Man》中，Tony Stark被冒牌十環幫綁架至阿富汗時，綁匪背後正是出現相類似的旗幟。不過由於是冒牌貨，因此旗幟與《尚氣》中出現的不同，除了顏色不一樣之外，旗幟中間的字樣，亦由阿拉伯符號變成中文字。

尚氣彩蛋｜巴士乘客曾經在Marvel電影出現？

尚氣在巴士上受到文武手下襲擊時，一位乘客立即舉起手機直播，並自稱曾學過功夫，會為他們這場打鬥評分。說出這句惹人發笑的對白，並不是一般人。他的名字叫做「Klev」，而且並不是第一次意外遇見超級英雄，他曾在《蜘蛛俠：強勢回歸》中，巧遇在大樓上休息的Peter Parker，更叫他表現後空翻！

尚氣彩蛋｜《山海經》

在《Iron Man 3》中飾演冒牌滿大人的Trevor Slattery，當然亦有在《尚氣》出現！其中他經常抱著的萌寵莫里斯，被尚氣和朋友們稱為「無頭火雞＋豬」。事實上這隻莫里斯大有來頭，它的原型為《山海經》的「帝江」，相傳是一隻有6隻腳4個翅膀的神獸，特別之處為無頭無五官。《尚氣》亦出現不少中國神話怪獸，包括九尾妖狐、龍頭馬身的貔貅及福狗等。

尚氣彩蛋｜競技場巨人會回歸？

尚氣和凱蒂到達夏靈的地下競技場後，出現奇異博士的夥伴「王」。而與他對打的巨人，早已出現在2008年的《Hulk》。原名為布朗斯基的「惡煞」，是為了擊敗Hulk而自願成為實驗品的傭兵。由於「惡煞」亦被列入2022年Marvel影集《She-Hulk》的演出名單之中，因此他會再度回歸。

尚氣彩蛋｜片尾為新一代《復仇者聯盟》鋪路

在片尾彩蛋中，「王」利用空間轉移，帶領尚氣和凱蒂進入復仇者聯盟團隊，討論千年寶物「十環」。雖然仍未知十環信號的意義，但相信會與Marvel宇宙第四階段有關。其中同場亦出現Hulk(以Bruce Banner示人)和驚奇隊長Captain Marvel，隨著Iron Man和美國隊長淡出主線，尚氣大有機會成為新一代《復仇者聯盟》的骨幹成員。

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