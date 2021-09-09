互揭秘密 趙慧珊遭李靜儀踢爆鍾情宅男

Super Girls隊長趙慧珊（Aka），日前推出第六首個人單曲《愛人如己》，歌曲意旨用自己認為是最好的方式去愛一個人，但事實上這種方式未必適合對方，從而帶出無論在愛情、親情、友情上要認真聆聽了解對方感受。為配合新歌主題，Aka特別邀請好姊妹李靜儀（Heidi）進行友情大考驗，測試二人對對方的了解度，不過「大測試」最終竟變成「大踢爆」，考驗期間Heidi大爆Aka喜歡宅男，而Aka亦不輸蝕，大爆對方是小富婆。

當問到「寫出自己及對方的男神」時，二人開始大玩「踢爆」，Aka指Heidi喜歡身型高大的男士，而Heidi直指對方鍾情戴眼鏡、懵懵地的宅男，Heidi還問Aka會否介意另一半矮過她，搞到Aka哭笑不得，Aka表示：「矮過我都得，冇問題。我係咪鍾意宅男？都啱啱地，但而家我擴濶咗自己。」Heidi聞言就說：「哦，呢個（宅男）係佢以前鍾意嘅類型。」

問到「最想攞走對方哪個優點」，Aka想也不想，直指希望可以好似Heidi般理財，Aka說：「佢係一個小富婆，理財方面好叻，而家儲咗好多錢，喺股票上又⋯⋯哈哈，又會睇價、格價！」不過身旁的Heidi卻耍手擰頭否認自己是富婆，狀甚惹笑。