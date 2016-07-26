公開姜濤瞓覺樣回禮 毛姐掩住半邊嘴笑：冇流口水已好叻

近日忙於拍攝電影的姜濤，上周五(8日)偷拍同戲的前輩毛舜筠(毛姐)的瞓覺樣，還膽敢上載IG公諸於世，不少網民都提議毛姐反拍姜濤瞓覺照作為「回禮」。事隔3日，毛姐果然順應民意，昨晚(11日)上載偷拍姜濤熟睡的短片，還不禁掩住半邊嘴笑，並幽默留言：「休息真的很重要zzzZZZ。」更附上hashtag #終於等到 #冇流口水已經好叻 #冇瞓到反白眼 #瞓著都仲係靚仔。毛姐此舉獲得網民大讚，並請她多多偷拍派福利。至於姜濤則暫時未有回覆毛姐。

與兩位鏡仔打成一片

毛姐目前正拍攝由彭秀慧執導的新片，除了姜濤之外，一起演出的還有MIRROR另一成員阿Jer(柳應廷)，向來照顧後輩的她，與兩位鏡仔可謂打成一片，她亦有在IG限時動態上載與Jer的可愛合照。

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