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公開姜濤瞓覺樣回禮 毛姐掩住半邊嘴笑：冇流口水已好叻
4 小時前
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公開姜濤瞓覺樣回禮 毛姐掩住半邊嘴笑：冇流口水已好叻
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毛姐偷拍姜濤瞓覺樣「回禮」。(毛姐IG)

近日忙於拍攝電影的姜濤，上周五(8日)偷拍同戲的前輩毛舜筠(毛姐)的瞓覺樣，還膽敢上載IG公諸於世，不少網民都提議毛姐反拍姜濤瞓覺照作為「回禮」。事隔3日，毛姐果然順應民意，昨晚(11日)上載偷拍姜濤熟睡的短片，還不禁掩住半邊嘴笑，並幽默留言：「休息真的很重要zzzZZZ。」更附上hashtag #終於等到 #冇流口水已經好叻 #冇瞓到反白眼 #瞓著都仲係靚仔。毛姐此舉獲得網民大讚，並請她多多偷拍派福利。至於姜濤則暫時未有回覆毛姐。

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姜糖們提議毛姐繼續po姜濤瞓覺樣派福利。(毛姐IG)
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毛姐偷拍成功，開心到掩住半邊嘴笑。(毛姐IG)
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姜濤被毛姐讚瞓覺都仍然靚仔。(毛姐IG)

與兩位鏡仔打成一片

毛姐目前正拍攝由彭秀慧執導的新片，除了姜濤之外，一起演出的還有MIRROR另一成員阿Jer(柳應廷)，向來照顧後輩的她，與兩位鏡仔可謂打成一片，她亦有在IG限時動態上載與Jer的可愛合照。

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毛姐與Jer的可愛合照。(毛姐IG)

公開姜濤瞓覺樣回禮  毛姐掩住半邊嘴笑：冇流口水已好叻

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/公開姜濤瞓覺樣回禮-毛姐掩住半讚嘴笑：冇流口水已好叻-284346
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