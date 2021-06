又要撲飛啦!方皓玟8月紅館開騷 暫定三場

隨住疫情緩和,多位歌手宣布開騷與歌迷會面。原定去年4月在紅館舉行處女個唱的方皓玫,因為疫情需要延期。上月28日,方皓玫在社交平台上載一張黑白海報,上面預告她將於8月在紅館開騷,但未有日期,只預告演唱會以「Lost n Found」,並寫上「Not until we are lost. Do we begin to understand ourselves.」

今日,她在社交平台上載另一張海報,上面印有演唱會日子,定於8月27日至29日舉行3場紅館個唱。不少人留言表示期待,並表示等了多年,「好驚撲唔到飛」。

網購平台MAMA730 已經面世,購物由此進︰https://mama730.com/