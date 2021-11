基斯為電影加菲貓配音

Marvel作品《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)飾演星爵基斯柏特(Chris Pratt),將聲演動畫《加菲貓》(Garfield)。據網站Hollywood Reporter報道,上月有消息指基斯將為動畫《瑪利奧》作聲演,但有片商以高價將基斯搶走,讓他為家喻戶曉的加菲貓配音。另外,《復仇者聯盟》與雷神基斯咸斯禾夫(Chris Hemsworth)鬥氣的基斯,正拍攝明年上映的《雷神奇俠》系列第4集《Thor:Love and Thunder》,片中兩位基斯繼續鬥嘴,展開與「嘉魔娜」的三角戀情。

基斯為電影加菲貓配音