奇異博士2|迪士尼睇片唔滿意要重拍

英國男星班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)主演的《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),日前傳出要重拍大量戲分。據Hollywood Reporter報道,《奇2》於9月煞科,迪士尼高層看試片後即叫重拍,原因是部份情節太過血腥,破壞迪士尼形象。報道指,《奇2》繼續由導演Sam Raimi執導,Marvel劇集《洛基》(LOKI)編劇Michael Waldron負責修改劇情。

重拍6星期

今次重拍在洛杉磯進行,預計6星期完成,主要是班尼狄的戲分,同時加重華裔男星Benedict Wong飾演的Wong出場時間,因為他曾在《尚氣與十環幫傳奇》出現,對日後Marvel宇宙第4階段作品有莫大影響力,至於女星伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)飾演的紅女巫戲分不用重拍。Marvel上月宣布《奇2》於明年5月上映,重拍不會影響上映日期。

