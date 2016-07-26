威尼斯電影節｜彭妮露封后 法女導演獲金獅獎

第78屆威尼斯電影節今早舉行頒獎禮，黎巴嫩裔法籍女導演Audrey Diwan執導的《Happening》，勇奪最高榮譽「最佳電影金獅獎」，這是繼去年由華裔女導演趙婷執導的《無依之地》(Nomadland)，再有女導演獲此殊榮。《Happening》講述一名生於60年代的女學生，因墮胎而身心受創的故事。電影尺度大膽，曾有影評人觀看時受驚暈倒。新西蘭女導演Jane Campion憑《犬山記》(The Power of the Dog)贏得最佳導演。演而優則導的美國女星Maggie Gyllenhaal憑《The Lost Daughter》奪最佳劇本獎。

彭妮露扮大肚婆奪后

Marvel大作《永恆族》(Eternals)西班牙女星彭妮露古絲(Penelope Cruz)，憑同導艾慕杜華新(Pedro Almodovar)執導的《Parallel Mothers》奪最佳女主角，電影講述彭妮露與一名女子住在同一產房兼同一天誕下BB，繼而養育小朋友過程的故事。菲律賓男星John Arcilla憑《On The Job：The Missing 8》贏得最佳男主角。今屆多個主要獎項也是女性電影人奪得，可算是女人玩晒威尼斯電影節。

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