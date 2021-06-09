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安德尊扯火回應留難許文軒 遭宋芝齡掌咀變互毆
1 小時前
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安德尊許文軒宋芝齡
安德尊扯火回應留難許文軒 遭宋芝齡掌咀變互毆
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宋芝齡平心靜氣描述當日經過，但安德尊就表現不客氣。

安德尊與宋芝齡被傳媒拍到在街頭狀甚親密，並指二人撻著。宋芝齡否認跟安德尊拍拖，指二人經常翹手，也會手拖手，強調他們沒有可能發展成情侶。與他們一起工作的黃嘉雯，昨日出席活動時稱，宋芝齡在群組收到各人的恭賀時，埋怨報道令她「媾不到仔」。無綫娛樂新聞台主播許文軒到《流行都市》探班，並與他們做訪問，然而安德尊在整個訪問中不停為難許文軒，網民直斥安德尊無品。

安德尊處處針對許文軒

訪問開始時，宋芝齡平心靜氣解釋當日情況，但在旁的安德尊不時打斷宋芝齡說話，並嬲爆說︰「講咁多嘢做咩，我做咩要回應你，關你咩事先？」、「你理得我啫！似咩層層，你應該問寫嗰個！」每當許文軒問及蹺手問題，安德尊就發火說︰「我想問你蹺手有咩問題，我哋識咁耐蹺手有咩問題，你理得我哋吖。」、「我哋係親密呀，識咗咁多年有咩問題呀？」他更一度斥許文軒戴住口罩跟他們做訪問，處處針對許文軒的說話。

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安德尊多次問許文軒︰「關你咩事呀？」

宋芝齡不停出招打圓場

在旁的宋芝齡不時出招打圓場，包括掌咀、拍打安德尊的背脊、挨落他的膊頭，可說是軟硬兼施。雖然遭到宋芝齡粗暴對待，但安德尊甚為受落兼微笑。相反，當許文軒發問或形容他們的行為時，就慘遭安德尊惡言相向︰「你理得我哋吖？」、「笑咩呀，你覺得好好笑咩……開心都唔係咁開心，做乜我唔可以搵你哋嚟開心。」、「關你咩事呀？」

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宋芝齡多次出手阻止安德尊。
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宋芝齡一度狂打安德尊，更發出「啪啪」聲，非常用力，但他十分受落。

安德尊與宋芝齡互毆收場

原本許文軒打算結束訪問，沒料到安德尊要求他再問5條問題，許文軒表示不如改用普通話發問，但遭他拒絕，宋芝齡則在旁不停以食飯為藉口示意安德尊完結訪問。許文軒唯有硬住頭皮頂硬上發問，惟安德尊竟然不讓宋芝齡作答︰「你今日帶咁多問題，你咪問囉！」、「我淨係需要你提出問題，冇話要答你問題！」、「你呢條重複！」、「你完全無準備嚟！無準備就唔好嚟！」後來安德尊拍打宋芝齡的大髀，宋芝齡隨即還擊，最後更演變成互毆場面。

網民對安德尊與宋芝齡相處模式感到好笑，但對他處處針對許文軒大為不滿，斥他非常無禮貌、扮大牌，並讚許文軒EQ高。

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當宋芝齡見到安德尊扯火時，她軟硬兼施，但仍阻不了安德尊狂窒許文軒。
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安德尊跟宋芝齡交流就笑笑口。
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宋芝齡表示日常也會拖安德尊的手。
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安德尊忽然打宋芝齡大髀，許文軒也嚇了一跳。
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宋芝齡隨即還擊。
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最後變互毆收場，許文軒也急急走開。

安德尊扯火回應留難許文軒 遭宋芝齡掌咀變互毆

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/安德尊扯火回應留難許文軒-遭宋芝齡掌咀變互毆-285136
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