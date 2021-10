宋仲基主持釜山電影節開幕《梅艷芳》成閉幕電影

第26屆《釜山國際電影節》今日於開幕釜山電影中心舉行,由於去年受新冠疫情影響,影展停辦了一年,今年復辦格備受矚目,一班韓星包括全汝彬、樸素淡、宋仲基、劉亞仁,以及電影《上流寄生族》導演奉俊昊,均有俾面出席紅地氈活動。據悉,今年《釜山電影節》將放映來自70個國家223部電影,活動還包括專題講座、戶外舞台、演員大師班及手印活動。開幕儀式由宋仲基、樸素淡擔任。

《梅艷芳》反攻韓國

電影節開幕電影為南韓導演林常樹作品《走向幸福的國家》(Heaven: To the Land of Happiness),故事講述因患腦癌而時日無多的越獄囚犯「203」(崔岷植飾),和身無分文的病人「南植」(樸海日飾),意外獲取鉅款後,幻想人生有多精彩,結尾兩人同行,故事情節輕鬆感人。閉幕影片為香港導演梁樂民執導的《梅艷芳》,將於本月15日播映。

本屆《釜山電影節》應邀參展的電影作品數量雖有減少,但作品品質優秀,其中包括不少之前在康城、柏林和威尼斯等三大國際影展參展的開幕影片或獲獎作品,因此備受韓國影迷期待。