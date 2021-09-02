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宋仲基主持釜山電影節開幕《梅艷芳》成閉幕電影
1 小時前
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樸素淡釜山國際電影節奉俊昊全汝彬宋仲基劉亞仁
宋仲基主持釜山電影節開幕《梅艷芳》成閉幕電影
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宋仲基擔任大會司儀。
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《上流寄生族》導演奉俊昊。

 

第26屆《釜山國際電影節》今日於開幕釜山電影中心舉行，由於去年受新冠疫情影響，影展停辦了一年，今年復辦格備受矚目，一班韓星包括全汝彬、樸素淡、宋仲基、劉亞仁，以及電影《上流寄生族》導演奉俊昊，均有俾面出席紅地氈活動。據悉，今年《釜山電影節》將放映來自70個國家223部電影，活動還包括專題講座、戶外舞台、演員大師班及手印活動。開幕儀式由宋仲基、樸素淡擔任。

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宋仲基的緋聞女友全汝彬。
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(左)朴海日與崔岷植

《梅艷芳》反攻韓國

電影節開幕電影為南韓導演林常樹作品《走向幸福的國家》(Heaven: To the Land of Happiness)，故事講述因患腦癌而時日無多的越獄囚犯「203」(崔岷植飾)，和身無分文的病人「南植」(樸海日飾)，意外獲取鉅款後，幻想人生有多精彩，結尾兩人同行，故事情節輕鬆感人。閉幕影片為香港導演梁樂民執導的《梅艷芳》，將於本月15日播映。

本屆《釜山電影節》應邀參展的電影作品數量雖有減少，但作品品質優秀，其中包括不少之前在康城、柏林和威尼斯等三大國際影展參展的開幕影片或獲獎作品，因此備受韓國影迷期待。

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樸素淡有份擔任主持工作。
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劉亞仁
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/宋仲基主持釜山電影節開幕-287647
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