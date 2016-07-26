宋宛穎當選唔敢食 港姐后冠缺贊助

應屆港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴、雙料季軍邵初以及「最上鏡小姐」得主楊培琳，昨日到銅鑼灣出席領獎活動。

宋宛穎說，當選後要Keep著狀態，不敢大吃大喝。梁凱晴說：「會將獎品跟家人分享，好開心見到媽咪拆禮物。」宋宛穎又表示：「媽媽得知賽果後好激動，但她身處澳門，未知幾時團聚，現時她暫住在親人家中。」問到如何慶祝，宋宛穎說：「只食了一碟炒飯，未敢太放肆，因為要勤力護膚。計劃請一眾佳麗打邊爐，未知獎金是否足夠宴客。」梁凱晴指現時睡7個鐘已好滿足，經過多月來的訓練，已好捱得。

疫情為由停贊助

港姐后冠由95年起獲珠寶商贊助，楊婉儀是首位獲得以真鑽石打造后冠的佳麗。翻查資料，后冠早期是以18K白金、1,197粒南非鑽石鑲嵌而成；之後改為逾30卡、880粒鑽石人手鑲嵌而成，后冠的主石可拆下變成一枚鑽石吊墜，方便佳麗出席活動時佩戴。2020年起，珠寶商以疫情為由暫停贊助。席上宋宛穎承認今屆后冠不再像以往有珠寶商贊助。