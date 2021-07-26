又走一個｜宣布離開TVB 何雁詩：個世界好大，係時候跳出去學習

去年底離開星夢娛樂，以獨立歌手闖樂壇的何雁詩(Stephanie)，昨日在社交平台宣布跟TVB的經理人合約已屆滿，正式結束與大台12年的賓主關係。

Stephanie在社交平台上載在無綫電視城外，與TVBuddy的合照，她撰文寫著：「估唔到我人生第一份工一做就做左12年，由中學畢業到結婚都係係呢間公司渡過，我所有關於呢一個行業的知識，都幾乎完全係TVB學習翻黎。不過，呢個世界係好大架，有好多地方&事情我都仲未見識過同埋需要學習。我都係時候跳出自己嘅comfort zone，去出面嘅世界學習一下。所以呢……」

她接續寫：「由明天開始，我就會展開人生&事業的新一頁啦！好多謝各位TVB同事一直以來的照顧，特別係 tvb mom @lokvirginia(樂易玲)，對我一直的包容和理， 所有照顧過我嘅同事&得力金牌歌手經理人 @fatto_by ，仲有各位一齊捱通頂，一起笑一起燥嘅兄弟姐妹們，多謝你地俾我嘅所有回憶，江湖再見。」

Stephanie曾是香港高爾夫球代表隊成員，10歲已開始代表香港出賽。16歲參加首屆《超級巨聲》並簽約無綫電視，2015年加盟星夢娛樂至去年底，現時以獨立歌手發展的她，曾多次公開大讚MIRROR成員呂爵安(Edan)，是圈中的一名爵屎(Edan粉絲)。