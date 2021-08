岑寧兒玩Band Sound搞突破 望有機會開騷唱足一晚

岑寧兒(Yoyo)昨晚(6日)聯同王嘉儀(Sophy)、陳嘉、女子樂隊WHIZZ於旺角麥花臣場館,為一連3晚的《大世代OVERLAP》音樂會掀序幕,Yoyo繼年初舉行的《Bedtime Story》聽歌分享會,再次與現場演唱,聲音細膩的她首次「夾Band」與新晉樂隊WHIZZ玩crossover,Yoyo與現場觀眾互動感興奮,更表示希望有機會開騷唱足一晚。

昨晚以女聲擔綱為主題,打頭陣的Sophy唱出《微物》、《信心》、《故我》等作品後,由陳嘉接力唱《Everyday I Die A Little Bit Inside》、《Reminiscence》等後,兩人crossover合唱《Riley and Her Nightmares》,兩把獨特女聲令現場樂迷聽得如痴如醉。

接著由成軍兩年的四人女子樂隊WHIZZ出場,唱出《Sorrowful》、《Summer Sea》等歌曲,帶起全場氣氛,繼而Yoyo壓軸登場,兩佪單位合唱WHIZZ的出道作《With the flow》和Yoyo的《牆》,將現場氣氛再次推高,繼今年年初一連四場的《Bedtime Story》聽歌分享會後,站次站台唱live的Yoyo表現雀躍,她除了唱出《困局》、《盡力呼吸》、《剎那的烏托邦》、《Ride》、《Fly》等多首舊作後,也唱了林家謙的《一人之境》,大讚他的作品流行性和音樂性兼備,然後介紹由林家謙為他作曲的新作《風的形狀》,她表示很享受現場演唱,希望有機會能唱足一整晚。

《大世代OVERLAP》音樂會由《樂壇已死》幕後班底與音樂總監王雙駿,聯同超過13個音樂單位製作,強調世代交疊創出豐富色彩。今晚將舉行第二場,以「重構音樂潮流」為主題,演出單位包括恭碩良 with JunkUnit feat. Eugene Pao、一丁、TIAB、ProdiG;明晚(8日)最後一場以「樂隊集結」為主題,由香港人的樂隊RubberBand、新晉的R.O.O.T、The Hertz,以及樂壇已死大合唱團聯合演出,全場劃一票價$580元。