張寶華爆汪阿姐追看《大叔的愛》 黎芷珊拼死撐無綫

張寶華日前邀請黎芷珊擔任其YouTube節目清淡嘉賓，其中一個部份二人大談無綫及ViuTV。芷珊稱曾志偉回來之後，全公司士氣提升，節目種類比以前更多元化，不再是煮食及旅遊內容，但她承認現時觀眾多了很多選擇，「依家電視行業好難去返以前，以前冇得選擇，依家太多嘢做，好難同以前比較，現時要做嘅係留住啲觀眾，唔好再流失。」

張寶華之後提到ViuTV的《大叔的愛》，黎芷珊就指黃德斌是她訓練班同學，所以都有看少少。她說︰「佢真人都唔係搞笑，佢係一個幾靜嘅人，佢呢面都幾新鮮、得意，我有睇少少啦。」並再次強調自己只是捧舊同學場。張寶華表示自己沒有追看，及後才知是同性戀題材劇集︰「題材好大膽，過去無綫都冇做過同性戀劇集……」黎芷珊即使為無綫平反︰「劇情有！但唔係主線！」

張寶華表示自己看完Anson Lo及Edan接吻的照片之後，便愛上他們二人。她說︰「張相俾我好純真嘅感覺，好有愛，純粹望佢哋kiss，覺得好sweet，跟住就follow佢哋ig，聽Edan嘅歌，都唔明嗰種魔力喺邊？」她指無綫的劇集欠缺這類魔力，黎芷珊即時反問說︰「你睇咗TVB幾多劇集先？」張寶華稱由細看到大，只是近年少看，但有看《使徒行者3》、《鐵探》。黎芷珊聞言說︰「因為嗰兩套都唔係愛情劇啫！可能喺嗰moment令你鐘意啫！你又未睇過，好難判斷！」

其後張寶華大爆汪明荃有追看《大叔的愛》，並指阿姐大讚Edan演得好，認為他們很有星味。黎芷珊可能見汪阿姐都力讚，唯有笑住認同。之後黎芷珊繼續為無綫護航︰「ViuTV係新事物，年輕人搞，觀眾都年輕，所以題材可以迎合後生，而大台就有個image，有個框框。其實依家已經多元化咗，你可能太耐無睇！」