張秀文被爆秘戀富二代 最強媒人阿Bob扯紅線

擁有34D好身材的張秀文(Sammi)單身3年多後，新戀情曝光。早前她被傳媒影到陪伴「富二代」金融才俊王大權(Billy)入馬場，據悉張秀文經「最強媒人」阿Bob(林盛斌介紹下認識Billy，她回覆傳媒查詢時大方承認蜜運中，但沒有公開男友身份，只透露拍拖生活開心。

港姐戀上富二代

2010年港姐亞軍張秀文，自2017年與前經理人仇耀斌分手後，一直未有公開新戀情，直至跟阿Bob在《你估我唔到》合作， 透過對方認識「皮草太子爺」王大業的堂弟Billy，繼而與Billy共諎戀曲，Billy畢業於港大經濟金融學系，投身金融界並自設IT公司打天下。擁有驕人身材的張秀文，向來毫不吝嗇經常以性感打扮示人，但近日打扮較為密實，估計想低調保護新戀情。

阿Bob被封為娛圈中的「最強媒人」，他曾表示10年來已成功撮合10對有情人，其中現為幸福人妻的朱慧敏，也是由阿Bob撮合認識任職醫生的丈夫陳良貴(Jason)。對於張秀文的新戀情，阿Bob著傳媒問當事人直接回應。