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拍MV遇上大黑蜂 Anson Lo失控秒速彈開
21 小時前
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盧瀚霆AnsonLo
拍MV遇上大黑蜂 Anson Lo失控秒速彈開
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黑蜂長期纏繞在教主附近。(Anson Lo IG)

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的新歌《Megahit》，上架兩星期已接近400萬點擊，並一度登上港台中文歌曲龍虎榜，打破MIRROR被港台抵制的傳言。日前《Megahit》推出跳舞版，一樣大受歡迎。

日前，「教主」就於社交網分享了拍跳舞版MV的一則趣事，並上載了一條短片，原來在拍攝當日AL遇上一隻大黑蜂，並一直纏繞在教主附近，片中見他掩著耳朵，盡量投入拍攝 ，但下一秒因大黑蜂飛近，AL 嚇到尖叫，更秒速彈開，場面相當搞笑，他寫道:「拍攝當刻有一隻黑蜂長期陪伴住我，頭兩take拍攝全程都聽到耳邊『嗡嗡聲』，我不停叫自己：『忍住！』，然後第三take……我失控了，大家喺dance version見到嘅…係第四take」並hashtags 「#和黑蜂的碰碰」、「#躲開比相撞更好」，短片引來大批「神徒」（粉絲暱稱）紛紛留言笑指：「教主反應好搞笑」。

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盡量裝作鎮定 ，投入拍攝。(Anson Lo IG)
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初時都掩耳忍住。(Anson Lo IG)
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嚇到彈開。(Anson Lo IG)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/拍mv遇上大黑蜂-anson-lo失控秒速彈開-288543
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