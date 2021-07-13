日網選「最靚女偶像」TWICE子瑜奪冠
1 小時前
日網選「最靚女偶像」TWICE子瑜奪冠
日本排名網站《Ranking》最近以「KPOP最靚女偶像」為題由網民進行投票，同時亦參考專家評論。結果由美女榜常客、南韓人氣女團TWICE成員子瑜拿下冠軍，團友彩瑛擠身亞軍，第三名則是BLACKPINK泰籍成員Lisa。
整形醫生稱讚子瑜的五官精緻，鼻樑高挺、眼尾微揚、輪廓完美，且擁有172公分的高挑身材。他又說，子瑜是診所客戶熱選的十大模特兒之一。
至於第二名的彩瑛，在TWICE擔任rapper，予人既cool又前衛的形象，雖然身高僅159公分，但展現出的式可愛的魅力，而且能將快樂感染給人，是她獲得第二名的主因。
KPOP最靚女偶像排行榜：
第一名 TWICE子瑜
第二名 TWICE彩瑛
第三名 BLACKPINK Lisa
第四名 IZ*ONE金采源
第五名 IZ*ONE 金玟周
第六名 TWICE Mina
第七名NiziU Ayaka
第八名 TWICE MOMO
第九名 TWICE Sana
第十名 Red Velvet Irene
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/日網選「最靚女偶像」twice子瑜奪冠-276432