日網選「最靚女偶像」TWICE子瑜奪冠

日本排名網站《Ranking》最近以「KPOP最靚女偶像」為題由網民進行投票,同時亦參考專家評論。結果由美女榜常客、南韓人氣女團TWICE成員子瑜拿下冠軍,團友彩瑛擠身亞軍,第三名則是BLACKPINK泰籍成員Lisa。

整形醫生稱讚子瑜的五官精緻,鼻樑高挺、眼尾微揚、輪廓完美,且擁有172公分的高挑身材。他又說,子瑜是診所客戶熱選的十大模特兒之一。

至於第二名的彩瑛,在TWICE擔任rapper,予人既cool又前衛的形象,雖然身高僅159公分,但展現出的式可愛的魅力,而且能將快樂感染給人,是她獲得第二名的主因。

KPOP最靚女偶像排行榜:

第一名 TWICE子瑜

第二名 TWICE彩瑛

第三名 BLACKPINK Lisa

第四名 IZ*ONE金采源

第五名 IZ*ONE 金玟周

第六名 TWICE Mina

第七名NiziU Ayaka

第八名 TWICE MOMO

第九名 TWICE Sana

第十名 Red Velvet Irene