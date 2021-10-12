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有錢都請唔郁 鍾培生邀伊健MIRROR任拳賽嘉賓被拒
15 小時前
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有錢都請唔郁 鍾培生邀伊健MIRROR任拳賽嘉賓被拒
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鍾培生拍片解構自己的拳賽。

鍾培生與林作的百萬擂台結束近一個月，但二人似乎對拳賽意猶未盡，其中鍾培生更多次拍片大談拳賽，最近一條片更提到他原本打算邀請鄭伊健、MIRROR、ERROR擔任拳賽嘉賓，但就遭網民恥笑︰「食檸檬」、「有錢唔係大晒！」

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鍾培生在片中透露原本邀請MIRROR及ERROR。
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不過MIRROR未有答應出席。

否認搞拳賽自high

鍾培生在片頭提到今次拳賽的宣傳成本不高，並指時下歌手開騷因不敢提高票價，所以他們基本上是沒有賺錢。對於今次拳賽賺得8位數，他說︰「呢件事一定係賺大錢，如果唔係大家就係覺得我係一個二世祖，亂使錢，花一百萬去打人，然後拎個拳賽出嚟自high，以後就唔會有人再做呢件事。」

 

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鍾培生指邀請LMF及KOLOR是因為他們夠man。

請MIRROR伊健食檸檬

之後他逐一提到當晚出席的嘉賓，包括有梁榮忠、KOLOR、LMF、尹光等，「一開始其實係有搵過MIRROR、ERROR，但佢哋Turn down咗﹗」提到自己出場的安排，他說︰「想搵鄭伊健去唱《數碼暴龍》，現場效果有一條BB龍啱啱出世，跟住噴少少火，再用特效令條龍喺現時飛幾個圈，鄭伊健先生拒絕咗我哋，之後我再諗有咩嘢做係同龍有關……淨係CG都百幾萬，請鄭伊健本身都唔平。」

他又認為自己打造了香港史上最長的出場儀式，並指近八分鐘出場的個人環節是拳賽策略之一︰「我就係要林作等下，都等咗半年唔爭在等埋，同埋有擾敵作用。」

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鄭伊健亦都婉拒出席。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/有錢都請唔郁-鍾培生邀伊健mirror任拳賓嘉賓被拒-288618
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