東京奧運｜憑李靜一句贏波 蘇慧音︰佢今日係咁「暗妖」我！

香港乒乓球隊今日在女子團體銅牌戰成功以場數3︰1擊敗德國隊奪得銅牌，首次出戰奧運的蘇慧音夥拍杜凱琹、李皓晴，便奪得佳績，成為她的代表作。事後蘇慧音等接受訪問，問到教練李靜是否給了金句令她打得非常自如，她說︰「佢今日係咁『暗妖』我！俾佢『暗妖』成功！哈哈！」

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其後李靜接受傳媒訪問時，他指「暗妖」是指調暗地激動和激勵，他指在大型比賽中如果叫得太過激動，會刺激到對方的求勝及拼搏心。不過在整場賽事中，不時聽到李靜在旁教道，仍舊激動，當見到港乒女團勝出，他開心到振臂高呼兼扯甩口罩，他就表示因為太開心，要讓大家看看他的靚樣，兼因為不停說話，所以要更換口罩，不忘發揮金句王本色。他又指教她們打波問題不是好大，反而要學識𠱁她們，坦言自己是個男人，說話難免會直白一點，多謝她們的包涵。

蘇慧音指李靜是一位要求好高，好執著的人，看上去笑話很多，但為人好火爆，充滿激情的教練，在她們心目中而言，李靜是一個相當鼓舞的角色。

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