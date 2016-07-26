東京奧運｜謝影雪帶傷上陣感動MIRROR Anson Kong、Stanley齊留言支持

周五東京奧運香港羽毛球混雙組合鄧俊文和謝影雪不敵日本組合無緣銅牌，不過兩人奮戰的態度亦令無數香港人動容，連MIRROR成員Anson Kong及Stanley亦於謝影雪的個人Instagram留言打氣。

被網民稱為「雪雪bb」的謝影雪，於今場銅牌戰後真情流露，又透露自己「膊頭有嚴重舊患，打大力點都可能甩骹，膝頭哥痛到要打止痛針，為了今次奧運，我付出所有」，感動了全港市民，雖然未能贏得獎牌，但已贏了我們的心。

MIRROR留言撐雪雪bb

早前雪雪bb的IG訓練片有tag了Mirror，周五比賽後終於得到了其成員回應！其中Anson Kong便留言說：「辛苦了！多謝你為港出戰爭光，我們為你感到驕傲，多謝你，我們會一直支持你！繼續加油！」

而Stanley亦留言指自己有收看直播：「辛苦了。有看直播，已經好好好好好勁了！大家一齊繼續努力！」之外，前港姐冠軍麥明詩於4日前亦有在此帖文中留言，雪雪bb的風頭可謂一時無兩。

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