林子博赴英國一個月仍未搵到屋 大嘆生活不容易

林子博太太去年病逝，之後他身兼母職照顧一對仔女。一個月前，子博透露為了遵從亡妻遺願，決定帶一對仔女到英國生活，並以餘生好好栽培他們。轉眼一個月，子博上周分享照片，相中他幫朋友製作月餅及菠蘿包。正當大家都以為他轉行之際，他在社交平台分享YouTube片段，大談自己在英國這一個月的近況。他表示收到不少朋友的關心，並謂︰「實不相暪，嚟咗呢度一個月，小朋友係仲未返學，我仲住緊酒店。」

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子女未能上學

林子博透露正身處曼徹斯特市一間酒店，數日後便會轉到Airbnb。他說︰「初頭諗住搵酒店落腳，揀咗曼城，英國第二大城市，倫敦住唔起，住酒店同時諗住搵租盤，原來呢度嘅業主唔係隨便租單位俾人，要睇你有冇工作證明。就算你交一年租金，呢度業主都未必肯租俾你。」子博續指因為未找到地方租住，沒有住址證明而令小朋友未能上學。

掛念香港美食

子博稱去到英國之後，最不習慣是飲食︰「keep住食漢堡包、沙律、pizza啦，有陣時食到中餐，炒麵炒飯，冇啦，係咁多，所以好掛住香港茶餐廳，好掛住香港豆腐花、粥啦、油炸鬼啦、越南湯河、泰菜，香港真係好多嘢食。」至於其他生活細節也過得ok，車也成功租到了。

原打算移居加拿大

林子博在片中表示，原本想與小朋友移居加拿大，因為當地比較多朋友，但最後選擇到英國，是因為「唔夠分」︰「技術移民要睇你夠唔夠分，當地電視台請一啲海外嘅人過嚟打工，程序好繁複，要有好多解釋，我理解嘅；加拿大政策喺嗰邊讀書可以移民，可惜我英文程度低，嗰邊讀書要考英文試，我未必得，最終擱置咗，帶咗小朋友嚟呢便讀書。英國嘅教育喺世界都排頭幾位，我覺得未嘗唔係好事。」最後他預告找到新工作，並會在稍後日子再跟大家分享。

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