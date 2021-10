權力遊戲前傳|首發預告揭「龍母」家族史

萬眾期待的HBO Max劇集《權力遊戲》(Game of Thrones)前傳《House of the Dragon》首發預告今日釋出。預告片中以女星艾美莉克拉克(Emilia Clarke)飾演的「龍母」家族作主線,「龍家」戰士力抗敵人的打鬥場面,《王冠》男星Matt Smith飾演的戴蒙坦格利安王子在片中說:「眾神、國王、火與血。夢想沒有令我們成為國王。龍,做到了。」

龍母暗示客串前傳

《House of the Dragon》故事設定《權力遊戲》之前的200年,講述「龍家」坦格利安長女有著駕馭龍的能力,可惜女兒身關係,未能成為王位繼承人,龍家之後更要面對7國敵人及內戰的內憂外患。《House of the Dragon》今年4月於澳洲開鏡,美媒問到「龍母」艾美莉會否拍攝前傳,她表示:「一切也有機會發生。」身為《權》劇最受歡迎人物,「龍母」很大機會現身前傳。

