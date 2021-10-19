殺神John Wick｜奇洛送特技人10萬勞力士

荷李活型男奇洛李維斯(Keanu Reeves)現於巴黎趕拍招牌作《殺神John Wick》(John Wick)第4集，他上周六與4位《殺神》特技人現身巴黎的Le Bistro Paul Bert餐廳用膳，五人言談甚歡，更不時望住手錶狂笑，原來奇洛送給每人一隻市價超過10萬港元的勞力士Submariner系列手錶。

勞力士手錶刻字超暖心

其中一名特技人Jermey Marinas於IG限時動態留言，奇洛相約他們到巴黎一間名錶店，每人送上一隻勞力士，錶底更刻上「The JOHN WICK FIVE THANK YOU KEANU JW4 2021」字句，同時刻有各人名字。有傳奇洛身家逾3億美元，日常生活卻非常簡單，甚至看不到有奢侈品，但他對合作過的幕後人員好厚待，經常豪送禮物。

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