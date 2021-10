殺神John Wick|奇洛送特技人10萬勞力士

荷李活型男奇洛李維斯(Keanu Reeves)現於巴黎趕拍招牌作《殺神John Wick》(John Wick)第4集,他上周六與4位《殺神》特技人現身巴黎的Le Bistro Paul Bert餐廳用膳,五人言談甚歡,更不時望住手錶狂笑,原來奇洛送給每人一隻市價超過10萬港元的勞力士Submariner系列手錶。

勞力士手錶刻字超暖心

其中一名特技人Jermey Marinas於IG限時動態留言,奇洛相約他們到巴黎一間名錶店,每人送上一隻勞力士,錶底更刻上「The JOHN WICK FIVE THANK YOU KEANU JW4 2021」字句,同時刻有各人名字。有傳奇洛身家逾3億美元,日常生活卻非常簡單,甚至看不到有奢侈品,但他對合作過的幕後人員好厚待,經常豪送禮物。

更多娛樂新聞: