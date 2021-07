法女導演作品贏康城最高榮譽 港片《天下烏鴉》贏金棕櫚

第74屆康城影展圓滿閉幕,昨早舉行頒獎禮,37歲法國女導演Julia Ducournau憑驚嚇片《Titane》贏得最高榮譽金棕櫚獎,Julia是繼《鋼琴別戀》(The Piano)新西蘭導演Jane Campion後,第二位獲康城影展最高榮譽的女導演。《Titane》講述一名女性成為殺手的故事,片中有大量裸露場面,同時亦非常暴力,影評人認為電影「超出預期」之作。Julia於5年前憑電影《Raw》入圍第65屆康城影展單元競賽,雖然獲影評人讚賞卻空手而回。

港片揚威康城

由導演唐藝執導的香港新浪潮短片《天下烏鴉》,勇奪短片金棕櫚獎,是香港首部獲此榮譽電影。片長14分鐘的《天下烏鴉》講述高中女生參加一個神秘約會,在金錢掛帥的派對中遇上內斂的男生,兩人決定離開沉悶派對,踏上一段意想不到的旅程。女導演唐藝畢業於香港中文大學專業會計系,之後入讀紐約大學電影學院。

第74屆康城影展得獎名單

金棕櫚獎:《Titane》

短片金棕櫚獎:《天下烏鴉》

評審團獎:《Compartment No.6》、《A Hero》

最佳導演:Leos Carax《Annette》

最佳男主角:Caleb Landry Jones《Nitram》

最佳女主角:Renate Reinsve《The Worst Person in the World》

最佳編劇:濱口龍介《Drive My Car》

一種注目單元獎:《Unclenching The Fists》