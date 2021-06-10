港姐複試 美女如雲 關楓馨迎戰麥翠嫻愛女

《2021香港小姐競選》昨日在電視城進行第二輪面試，合共有65位佳麗收到通知，當中包括有關禮傑女兒關楓馨、林作母親提名的霍穎璇、麥翠嫻女兒龔敏晴(Victoria)等。



今次複選有兩位星二代同場較量，關楓馨表示以平常心面對，透露爸爸關禮傑也有鼓勵，而她的提名人則是關禮傑的好友張兆輝。麥翠嫻與丈夫陪同囡囡到場，麥翠嫻希望女兒可以見識一下，而Victoria稱以往甚少在幕前亮相，更自認細膽，直至今年才有足夠信心參選。她表示今次抱住學習及好奇心態參與，坦言對星二代的身份感到壓力。

裕美陪情敵面試

林作母親提名的霍穎璇(Bronte)在裕美陪同下現身，由於林母曾揚言Bronte是理想新抱人選，又讚對方與麥明詩相似，變相Bronte是裕美的情敵。裕美表示這天是對方的助手，自認「林母嘅奴隸」，任由林母差遣。問到是否甘願陪Bronte前來，裕美說︰「佢叫我陪，我就陪佢契女過嚟，我好甘願，晨早流流見到靚女喎！」Bronte則否認跟裕美爭林作。