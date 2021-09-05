演跨性別人士 草彅剛用鹽沖涼入戲

由《全裸監督》導演內田英治編導的電影《午夜天鵝》，找來前SMAP成員、雙料影帝之草彅剛，演出跨性別角色，在戲中草彅剛以女裝扮相示人，戴上假髮、畫上濃妝、穿起短裙風衣，為賺生活費在酒吧上班，與其他跨性別者一起跳《天鵝湖》娛樂觀眾。

導演唯一要求要脫毛

對於首次演跨性別人士，草彅剛指導演給他很多相關書籍參考，自己亦找了很多跨性舞者的影片臨摹，他說導演讓他自由發揮，唯一要求要他脫毛及用鹽沖涼，「導演幾乎沒有給我甚麼角色要求，唯一要求就是要我去做脫毛，另外也建議我洗澡加點沐浴鹽，我很聽話每日沖涼加了六匙，洗下來皮膚還真的有變光滑的感覺呢！」

男人的母愛大爆發

草彅剛指，今之角色是一個挑戰，要演繹一種「母愛大爆發」的狀態，他續說「我認為不論甚麼性別性向的人，都會有『養育』的本能，就像我們即使沒有孩子，也可能養寵物、栽種植物，甚至會玩一些養成系手遊，我就是用這樣的心情去演出，然後漸漸地我也意識到，原來這種情感就是所謂的『母性』。」草彅剛演的角色凪沙，每日下班後回家，會立刻穿上圍裙細心為「女兒」一果張羅晚餐；當一果即將登台參加芭蕾舞比賽時，他會認真為她打理妝髮，還因芭蕾老師一句「媽媽，讓我們一起加油吧！」而感動不已。《午夜天鵝》今日於香港上映。