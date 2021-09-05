Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
演跨性別人士 草彅剛用鹽沖涼入戲
1 小時前
#Hashtags
草彅剛《午夜天鵝》《全裸監督》內田英治
演跨性別人士 草彅剛用鹽沖涼入戲
news-images
為生活到酒吧跳《天鵝湖》娛賓。

由《全裸監督》導演內田英治編導的電影《午夜天鵝》，找來前SMAP成員、雙料影帝之草彅剛，演出跨性別角色，在戲中草彅剛以女裝扮相示人，戴上假髮、畫上濃妝、穿起短裙風衣，為賺生活費在酒吧上班，與其他跨性別者一起跳《天鵝湖》娛樂觀眾。

news-images
母女二人相依為命。

導演唯一要求要脫毛

 

對於首次演跨性別人士，草彅剛指導演給他很多相關書籍參考，自己亦找了很多跨性舞者的影片臨摹，他說導演讓他自由發揮，唯一要求要他脫毛及用鹽沖涼，「導演幾乎沒有給我甚麼角色要求，唯一要求就是要我去做脫毛，另外也建議我洗澡加點沐浴鹽，我很聽話每日沖涼加了六匙，洗下來皮膚還真的有變光滑的感覺呢！」

news-images
草彅剛在戲裡母愛大爆發。

男人的母愛大爆發

草彅剛指，今之角色是一個挑戰，要演繹一種「母愛大爆發」的狀態，他續說「我認為不論甚麼性別性向的人，都會有『養育』的本能，就像我們即使沒有孩子，也可能養寵物、栽種植物，甚至會玩一些養成系手遊，我就是用這樣的心情去演出，然後漸漸地我也意識到，原來這種情感就是所謂的『母性』。」草彅剛演的角色凪沙，每日下班後回家，會立刻穿上圍裙細心為「女兒」一果張羅晚餐；當一果即將登台參加芭蕾舞比賽時，他會認真為她打理妝髮，還因芭蕾老師一句「媽媽，讓我們一起加油吧！」而感動不已。《午夜天鵝》今日於香港上映。

news-images
《午夜天鵝》十分催淚，獲圈內人大讚。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/演跨性別人士-草彅剛用鹽沖涼入戲-287789
#Hashtags
草彅剛《午夜天鵝》《全裸監督》內田英治
Am730

C AllStar新歌MV衝擊視覺 水中攬錫除衫浸浴乜都有

魷魚遊戲｜鄭浩妍上名嘴節目解木頭人之謎

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
C AllStar新歌MV衝擊視覺 水中攬錫除衫浸浴乜都有
Am730
Am730
魷魚遊戲｜鄭浩妍上名嘴節目解木頭人之謎
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多