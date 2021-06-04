父親節｜82歲劉詩昆大讚歲半囡囡靚 有心有力想追仔

82歲國寶級鋼琴大師劉詩昆去年榮升做爸爸，有「琵琶公主」之稱的太太孫穎於去年在美國誕下B女貝貝，一家三口於今年2月由美返港，日前夫婦接受車淑梅的訪問，劉詩昆直言做爸爸是很自然，更有意與孫穎生多兩個弟弟。

劉詩昆與第一任太太育有兒子劉曉迎，今年56歲，與第二任妻子亦有育有一子，現年25歲，大仔與貝貝年齡相差超過50多年。劉詩昆說︰「貝貝比兩個哥哥更漂亮，沒有皺紋，漂亮得超出我的承受範圍，只要一離開家，我便開始想念貝貝了。」他又希望貝貝可以兩歲開始學彈鋼琴，並謂︰「我有信心貝貝好聰明，智商超前，她的手很大，聽音樂手舞足蹈，音樂感知力非常強！我覺得82歲再做爹哋好自然，和我當年20多歲、40多歲做爹地的感覺差不多，如果未來貝貝的樣子像全智賢，這也是我能夠接受的，哈……其實我最希望貝貝長大之後知道我好愛她，非常愛她……。」

現年45歲的孫穎屬高齡產婦，她表示陀得不算辛苦，並有意再做媽媽︰「我同大師都喺度諗，一個獨身女會唔會太孤單？能夠多生兩個弟弟就最理想，我哋而家開始商量，一切順其自然。我希望同貝貝共同前行，快樂滿足地行走人生每一步，我們齊心合力咁將佢撫養成人，悉心、呵護、守護同照顧。」

提到劉詩昆年事已高，但女兒年紀非常細，孫穎表示一直沒有想過這年事︰「每對父母無論乜嘢年紀都會面對明天同意外如影隨形，唔知道哪一個會先來，只要做好當下！」