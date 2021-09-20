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美瑾霍絲火辣身形sell內衣
1 小時前
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美瑾霍絲火辣身形sell內衣
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美瑾與Kourtney拍攝一輯以生果為主題的瘦身內衣相。

《變形金剛》(Transformers)女星美瑾霍絲(Megan Fox)最近與真人騷女星Kim Kardashian家姐Kourtney，為新推出內衣拍攝火辣寫真。這款標榜令女士有瘦身效果的內衣，請來美瑾和Kourtney合體宣傳，兩人擺出迷人pose互餵生果，成功製造話題。美瑾受訪時表示：「與Kourtney合照非常好玩，能夠為女士介紹瘦身內衣，有種自豪感覺。」Kourtney亦在IG發布這輯相片，網民留言：「如我代替你與美瑾合照，無論我是男或女也會當場暈倒。」

美瑾再演吸血鬼

美瑾憑《變形金剛》被封性感女神，但繼後作品口碑和票房也慘烈收場，2009年電影《陰點鬼情人》(Jennifer's Body)飾演美艷吸血鬼也吸引不到觀眾。美瑾最新作品是Netflix原創電影《Night Teeth》，片中的她再次扮演吸血鬼，相信也難以吸引，惟有寄望傳聞中加入Marvel宇宙飾演超級女英雄，才有望翻身。

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網民認為這張車厘子相片最為誘人。
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美瑾在《陰點鬼情人》飾演吸血鬼。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/美瑾霍絲火辣身形sell內衣-285985
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