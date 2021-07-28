老公被嘲世紀軟飯王 胡杏兒李乘德霸氣回應

胡杏兒與李乘德婚後，育有三名囝囝，一家五口非常幸福。事業心重的杏兒坐完月後已即北上復工，照顧囝囝的重擔交在老公手上。日前李乘德分享大仔同二仔的雨衣look，遭網民指控是軟飯王︰「你真係世紀軟飯王，犀利過袁偉豪。日日喺度湊仔玩樂，老婆就生仔前後都要喺大陸辛苦拍戲。陰功。慘過生仔機器，又要生又要為生活拚搏。你間酒吧去咗邊？」

其實翻看李乘德的社交平台，他曾帶大仔到公司一齊工作，他回覆該名網民說︰「多謝關心。可能你唔知，本人用心做嘢做咗幾十年。現在有幾間公司，條隊唔算好大，得幾十人。但托賴，今年的生意唔錯，可以畀到少少時間我陪小朋友。家庭和小朋友係最重要。希望你都會明白，酒吧仍然喺度，多謝關心。得閒落去飲杯嘢。我請。祝你健康開心快樂。」

杏兒亦用千文回覆網民，力撐老公已有很成功的事業，一直努力工作養家，就算不用工作也不成問題，並感激老公在工作之餘也照顧小朋友，讓她可以專心在大陸工作。