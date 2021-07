聲夢傳奇|與姚焯菲等學員齊唱K 炎明熹:張敬軒似阿哥、克勤似爸爸

《聲夢傳奇》5位人氣參賽者包括炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel)、文凱婷(Aeren)、鍾柔美(Yumi)及何晉樂(Rock)於昨日在網上直播節目《Yahoo Lunch K》分享他們的心水K歌,網民瘋狂留言,令將節目由原本30分鐘加長至45分鐘,並創下節目開播以來最高收看人次紀錄。

聲帶康復中的Gigi選唱周興哲《永不失聯的愛》,超水準的表現,若來頻頻叫她直接出道,而Yumi應網民要求選唱Roberta Flack《Killing Me Softly With His Song》,獲稱讚是天使的聲音。Chantel、Aeren與Rock亦獲讚表現。5人的精彩演出吸引大批樂迷收看直播,Gigi得知受到網民愛戴,即興奮道:「冇諗過咁多人睇,收到消息都好驚訝,好多謝大家鍾意聽我哋唱歌,鍾意睇我哋互動。」

輕鬆唱K後,5位學員便再次投入準備《聲夢傳奇》決賽的演出,問各人可會因張敬軒這位「保姆」加入而壓力大增?眾人齊齊擰頭,Yumi說:「起初係有緊張嘅,會收收埋埋,但慢慢開始熟絡,就發現真人非常nice,幫咗我哋好多。」Gigi則說:「如果用一家人嚟形容,李生(李克勤)係爸爸咁會俾意見你,而張生(張敬軒)就好似哥哥咁嘅溝通方式,兩個都一樣親切。」本身是張敬軒粉絲的Rock,則興奮道:「好安心,即刻對呢個比賽充滿希望,佢講出我嘅問題時講得好到肉,加上俾偶像指點幾句,實在非常幸福,由心入面甜笑出嚟。」Aeren則說:「平時留意佢搞笑個性,都諗過真人係咪咁搞笑,係咪咁nice,點知見到真人係一模一樣,成個人即刻放鬆,不過主要因為有機會同佢合唱,有佢帶住成件事開心晒!」Chantel也說:「相處咗唔係太耐,但已經俾咗好多意見我哋,教咗我哋好多嘢,喺佢身上學到好多嘢。」