聲夢傳奇｜與姚焯菲等學員齊唱K 炎明熹：張敬軒似阿哥、克勤似爸爸

《聲夢傳奇》5位人氣參賽者包括炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel)、文凱婷(Aeren)、鍾柔美(Yumi)及何晉樂(Rock)於昨日在網上直播節目《Yahoo Lunch K》分享他們的心水K歌，網民瘋狂留言，令將節目由原本30分鐘加長至45分鐘，並創下節目開播以來最高收看人次紀錄。

聲帶康復中的Gigi選唱周興哲《永不失聯的愛》，超水準的表現，若來頻頻叫她直接出道，而Yumi應網民要求選唱Roberta Flack《Killing Me Softly With His Song》，獲稱讚是天使的聲音。Chantel、Aeren與Rock亦獲讚表現。5人的精彩演出吸引大批樂迷收看直播，Gigi得知受到網民愛戴，即興奮道：「冇諗過咁多人睇，收到消息都好驚訝，好多謝大家鍾意聽我哋唱歌，鍾意睇我哋互動。」

輕鬆唱K後，5位學員便再次投入準備《聲夢傳奇》決賽的演出，問各人可會因張敬軒這位「保姆」加入而壓力大增？眾人齊齊擰頭，Yumi說：「起初係有緊張嘅，會收收埋埋，但慢慢開始熟絡，就發現真人非常nice，幫咗我哋好多。」Gigi則說：「如果用一家人嚟形容，李生(李克勤)係爸爸咁會俾意見你，而張生(張敬軒)就好似哥哥咁嘅溝通方式，兩個都一樣親切。」本身是張敬軒粉絲的Rock，則興奮道：「好安心，即刻對呢個比賽充滿希望，佢講出我嘅問題時講得好到肉，加上俾偶像指點幾句，實在非常幸福，由心入面甜笑出嚟。」Aeren則說：「平時留意佢搞笑個性，都諗過真人係咪咁搞笑，係咪咁nice，點知見到真人係一模一樣，成個人即刻放鬆，不過主要因為有機會同佢合唱，有佢帶住成件事開心晒！」Chantel也說：「相處咗唔係太耐，但已經俾咗好多意見我哋，教咗我哋好多嘢，喺佢身上學到好多嘢。」

